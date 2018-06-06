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Meksika Milli Takımı hazırlık maçından sonra 30 eskortla parti yaptılar!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 06.06.2018 20:58 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'na katılacak olan Meksika, kendi basınında çıkan skandal haberler çalkalandı. İskoçya ile hazırlık maçı yapan Meksika'da milli futbolcular, hazırlık maçından sonra 30 eskortla parti yapmış.

Meksika Milli Takımı hazırlık maçından sonra 30 eskortla parti yaptılar!

Meksika basınında çıkan haberlere göre; Meksika milli takımı geçen hafta Azteca Stadı'nda İskoçya'yı ağırlamış ve mücadeleden Giovani dos Santos'un golüyle 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda İsveç, Güney Kore ve son dünya şampiyonu Almanya'yla mücadele edecek Meksika Milli Takımı, organizasyon öncesinde skandalla gündeme geldi.

Meksika'da yayın yapan TV Notas'ın haberine göre Meksika Milli Takımı'ndan 8 futbolcu, İskoçya maçından sonra 30 hayat kadınıyla birlikte parti verdi.

Habere göre partiye Guillermo Ochoa, Giovani ve Jonathon dos Santos kardeşler, Marco Fabian, Carlos Salcedo, Hector Herrera, Raul Jimenez ve Jesus Gallardo katıldı.

Haberde partinin Meksika'nın başkenti Mexico City'nin Las Lomas adlı bölgesinde verildiği kaydedildi. Resmi ağızlardan haberle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Meksika Milli Takımı, 9 Haziran'da Danimarka ile Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçına çıkacak.

(CNN Türk)

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