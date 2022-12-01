Meksika Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etti! Neye uğradıklarını şaşırdılar...

2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nun son maçında Meksika ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Meksika'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

MEKSİKA GÖZ AÇTIRMADI

Karşılaşmanın ilk bölümünde oyunun kontrolünü alan Meksika, rakibine adeta göz açtırmadı. Arka arkaya birçok pozisyon yakalayan Meksika fırsatlardan faydalanamadı.

İLK YARI GOLSÜZ GEÇİLDİ!

Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle geçildi. İlk yarıda oyunun hakimi Meksika olurken, gol bulamadı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!

Mücadelenin ikinci yarısı golle başladı. İlk yarıdaki güzel oyununu ikinci yarıda da sürdüren Meksika 47. dakikasında Martin ile perdeyi açtı. Martin uygun pozisyonda sol ayağıyla topa dokundu ve durumu 1-0'a getirdi.

5 DAKİKA SONRA 2. GOL!

Golün ardından baskısına devam eden Meksika 52. dakikada tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Chavez, karşılaşmanın 52. dakikasında takımına 2 farklı üstünlüğü getiren golü kaydetti.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI

Karşılaşmanın 56. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Lozano topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

PENALTI İTİRAZI

58'de Meksikalılar karşılaşmanın hakemine yoğun itirazlarda bulundu. Madu'nun müdahalesinde yerde kalan Antuna bu pozisyon sonrası penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

SAÇ BAŞ YOLDURDU

Meksika rakip kaleye akın akın gelirken, karşılaşmanın 71. dakikasında Martin ile çok net bir pozisyon yakaladı. Topun gelişine sert bir vuruş yapan Martin'in şutunda top üstten auta gitti.

UZATMALARDA YIKILDILAR!

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Suudi Arabistan farkı 1'e düşürürken, Meksika'nın da hayallerini yıkmış oldu. Suudi Arabistan'ın golü Al Dawsari'den geldi.

