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Meksika Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etti! Neye uğradıklarını şaşırdılar...

01.12.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda uzun yıllar unutulmayacak gece yaşandı. Suudi Arabistan ile karşılaşan Meksika rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarsa da Dünya Kupası'na veda etti. İşte detaylar...

Meksika Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etti! Neye uğradıklarını şaşırdılar...

2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nun son maçında Meksika ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Meksika'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

MEKSİKA GÖZ AÇTIRMADI

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Karşılaşmanın ilk bölümünde oyunun kontrolünü alan Meksika, rakibine adeta göz açtırmadı. Arka arkaya birçok pozisyon yakalayan Meksika fırsatlardan faydalanamadı.

İLK YARI GOLSÜZ GEÇİLDİ!

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Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle geçildi. İlk yarıda oyunun hakimi Meksika olurken, gol bulamadı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!

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Mücadelenin ikinci yarısı golle başladı. İlk yarıdaki güzel oyununu ikinci yarıda da sürdüren Meksika 47. dakikasında Martin ile perdeyi açtı. Martin uygun pozisyonda sol ayağıyla topa dokundu ve durumu 1-0'a getirdi.

5 DAKİKA SONRA 2. GOL!

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Golün ardından baskısına devam eden Meksika 52. dakikada tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Chavez, karşılaşmanın 52. dakikasında takımına 2 farklı üstünlüğü getiren golü kaydetti.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI

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Karşılaşmanın 56. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Lozano topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

PENALTI İTİRAZI

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58'de Meksikalılar karşılaşmanın hakemine yoğun itirazlarda bulundu. Madu'nun müdahalesinde yerde kalan Antuna bu pozisyon sonrası penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

SAÇ BAŞ YOLDURDU

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Meksika rakip kaleye akın akın gelirken, karşılaşmanın 71. dakikasında Martin ile çok net bir pozisyon yakaladı. Topun gelişine sert bir vuruş yapan Martin'in şutunda top üstten auta gitti.

UZATMALARDA YIKILDILAR!

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Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Suudi Arabistan farkı 1'e düşürürken, Meksika'nın da hayallerini yıkmış oldu. Suudi Arabistan'ın golü Al Dawsari'den geldi.

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