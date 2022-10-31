Mektep eş anlamlısı nedir? Mektep kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapçadan dilimize geçen mektep kelimesi, Arapçada "yazma yeri, yazıhane, okul" anlamlarına gelen "mekteb" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer bir anlamda geçen mektebin anlamı Türk Dil Kurumuna göre "okul"dur. Eskimiş bir tabir olan mektep kelimesi günümüzde sık kullanılan kelimelerden birisi değildir. Halk ağzında ve özellikle Anadolu ağzında kullanılır.

Mektep kelimesinin kullanıldığı atasözleri, deyimler ve birleşik kelimeler de vardır. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse:

Mektep çocuğu

Mektep kaçağı

İlk mektep

İptidai mektep

Mektep görmemiş

Mektep medrese görmüş

Orta mektep

Mektep kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede neredeyse her kelimenin anlamını aynı ya da benzer şekilde karşılamasına rağmen farklı yazılan kelimeler vardır. Bu kelimelere eş anlamlılar ya da anlamdaşlar denir. Aynı yahut benzer anlamda kullanılmalarına karşılık farklı yazılan bu kelimeler, cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Mektep kelimesinin eş anlamı olan kelime de dilimizde mevcuttur. Mektebin eş anlamlısı kelime:

Okul

Mektep eş anlamlısı olan okul kelimesi cümle içinde mektep yerine kullanılabilir.

Mektebin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mektep eş anlamlısı olan okul kelimesiyle çeşitli örnek cümle kurulabilir. Öektebin eş anlamlısı kelimeyle örnek cümleler: