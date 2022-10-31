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Mektep eş anlamlısı nedir? Mektep kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede olduğu gibi Arapçada da çeşitli kelime türetme yolları vardır. Bunlardan en sık kullanılanı üçlü kökleri çeşitli vezinler dâhilinde çekimleyerek farklı anlamlar doğrultusunda yeni kelimeler türetmektir. Mektep kelimesi de "ktb" üçlü kökünü zaman ve mekân anlamına gelecek şekilde vezinle çekimleyip türetilmiştir. Arapçadan dilimize geçen ve uzun zamandır kullanılan mektep kelimesinin eş anlamı olan kelime de dilimizde mevcuttur. Peki, mektebin eş anlamlısı nedir?

Mektep eş anlamlısı nedir? Mektep kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapçadan dilimize geçen mektep kelimesi, Arapçada "yazma yeri, yazıhane, okul" anlamlarına gelen "mekteb" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer bir anlamda geçen mektebin anlamı Türk Dil Kurumuna göre "okul"dur. Eskimiş bir tabir olan mektep kelimesi günümüzde sık kullanılan kelimelerden birisi değildir. Halk ağzında ve özellikle Anadolu ağzında kullanılır.

Mektep kelimesinin kullanıldığı atasözleri, deyimler ve birleşik kelimeler de vardır. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse:

  • Mektep çocuğu
  • Mektep kaçağı
  • İlk mektep
  • İptidai mektep
  • Mektep görmemiş
  • Mektep medrese görmüş
  • Orta mektep
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Mektep kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede neredeyse her kelimenin anlamını aynı ya da benzer şekilde karşılamasına rağmen farklı yazılan kelimeler vardır. Bu kelimelere eş anlamlılar ya da anlamdaşlar denir. Aynı yahut benzer anlamda kullanılmalarına karşılık farklı yazılan bu kelimeler, cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Mektep kelimesinin eş anlamı olan kelime de dilimizde mevcuttur. Mektebin eş anlamlısı kelime:

  • Okul

Mektep eş anlamlısı olan okul kelimesi cümle içinde mektep yerine kullanılabilir.

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Mektebin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mektep eş anlamlısı olan okul kelimesiyle çeşitli örnek cümle kurulabilir. Öektebin eş anlamlısı kelimeyle örnek cümleler:

  • Okul asıp yine o çocukla mı görüşmüş?
  • Okul yüzü görmemiş olduğun o kadar belli ki.
  • Bazıları ne kadar okul bitirmiş olursa olsun medeni davranmayı beceremiyor.
  • Okulu bitirir bitirmez çalışmaya başladığını söyledi.
  • Biz bu işi okulda öğrendik, senin gibi alaylı değiliz!
  • Her çocuk okula girmemek için çeşitli bahaneler uyduruyor.
  • Okuldaki öğretmenler ve verilen eğitim birey olmak için son derece önemli.
  • Koskoca mahallede bir tane okul yüzü görmüş adam var ne yazık ki!
  • Okulu bitirir bitirmez işe girebilmiş olması büyük şanstı.
  • O kadar yıl okul okudun ama adam olamamışsın ki!
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