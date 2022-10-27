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Sevinç eş anlamlısı nedir? Sevinç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevinç sözcüğü konuşma dilinde en sık kullanılan sözcüklerden birisidir. Bu sözcük ile aynı manaya gelen birçok eş anlamlı kelime bulunur. Bu kelimeler de en az sevinç kadar sık tercih edilen kelimelerdir. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışları farklı olmasına rağmen manaları aynıdır. Bu yüzden birbirleri yerine kullanılabilir. Peki, sevinç kelimesinin eş anlamı olan sözcük nedir, cümle içinde nasıl kullanılmalıdır?

Sevinç eş anlamlısı nedir? Sevinç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde bir olayı ya da eylemi ifade etmek için kullanılan çok sayıda kelime vardır. Sevinç sözcüğü de bunlardan biridir. Türkçe kökenli olan sevinç kelimesi Eski Türkçedeki "sevin-" fiilinden türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre sevinç sözcüğünün tek bir manası vardır. Beklenen veya gönülden çok istenilen bir şeyin olması sonucu duyulan hoşnutluk, coşku, memnuniyetlik sevinç olarak tabir edilmektedir.

Sevinç sözcüğünden oluşan "yaşama sevinci" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Ayrıca bu sözcüğün içinde geçtiği "sevinç gözyaşları dökmek", "sevinci kursağında kalmak", "sevinçten havalara uçmak", "sevincinden ağzı kulaklarına varmak" gibi deyim ve atasözleri de mevcuttur.

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Sevinç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Sevinç eş anlamlısı olan birçok sözcük mevcuttur. Bu anlamdaş sözcükler çoğunlukla yabancı kökenlidir. Sevincin eş anlamlısı olan sözcüklerden en sık kullanılanı "neşe" sözcüğüdür. Sevincin eş anlamlısı kelimeler:

  • Neşe
  • Meserret
  • Şenlik
  • Bayram
  • Kıvanç
  • Mürüvvet
  • Şetaret
  • Sürur

Yukarıda yer alan sözcükler, sevinç sözcüğü yerine kullanılabilmektedir. Ayrıca bu sözcükler dışında mutluluk sözcüğü de sık tercih edilir ancak bu iki kelime aynı anlamda değildir. Ancak sevinç ve mutluluk kelimeleri arasında önemli bir fark mevcuttur. Sevinç hissi anlık yaşanırken mutluluk hissi daha uzun sürelidir.

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Sevincin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sevinç sözcüğü insanların herhangi bir coşkulu durum karşısında kullandığı kelimelerden biridir. Bu sözcüğün anlamdaşlarına da gerek konuşmalarda gerekse yazılı metinlerde sıklıkla rastlanılmaktadır. Sevinç kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili kurulan bazı örnek cümleler:

  • Dün onu gördüğümde oldukça neşeliydi.
  • Büyük bir kıvançla dörtnala koşuyordu.
  • Bugün hanemizde adeta bayram havası var.
  • Ne var ki bu şenlik günümde kimse suratıma bile bakmadı.
  • Satıcının sesi aniden meserretle yükseldi.
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