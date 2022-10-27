Kurum eş anlamlısı nedir? Kurumun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sesteş olan kurum kelimesinin kökeni Türkçedir. Eski Türkçe "kur-" fiilinden türemiştir. Üç ayrı kelimenin de türetilme yolu "kur-Im" şeklindedir. Sesteş olan kurum kelimeleri aynı yazılsalar da anlamları farklı olan ayrı kelimelerdir. Kurum kelimelerinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Kurum (I)

Bacalarda biriken kalın is

Kurum (II)

(hukuk) Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese

Kurum (III)

Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür

Kurumun farklı anlamlarıyla ilgili çeşitli cümleler oluşturmak mümkündür. Kurum kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

Vapurun dumanı baca kurumu yüzünden üstüm başım kapkara olmuştu.

Kurumlar çeşitli burslar oluşturarak öğrencilere büyük destek oluyordu.

Onun bugün takındığı kurum ve edası her zamanki hâlinden daha üstündü.

Kurum kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler arasında bulunan kurum kelimesi genel olarak büyük firmalar için kullanılan bir kelimedir. Günlük yaşamda sıkça kullanılan bir kelime olan kurumun eş anlamlısı birden fazla sözcük olarak karşımıza çıkar. Kurumun eş anlamlısı cümle içinde kurum yerine kullanılabilir. Kurum yerine kullanılan kelimeler cümlenin anlamını değişmez ya da bozmaz. Kurum kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Müessese

Büyüklenme

Gösteriş

Azamet

Tekebbür

Kurumun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazılışları ve okunuşları ayrı olsa da anlamları aynı olan anlamdaş kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler konuşma dilinde kullanıldığı zaman tekrara düşmeye de engel olur. Kurum eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;