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Kurum eş anlamlısı nedir? Kurumun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.10.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle iş dünyasında sık bir şekilde kullanılan kurum kelimesi Türk Dil Kurumuna göre farklı anlamlar eşliğinde köken olarak birçok yerde değerlendirilen bir kelimedir. Kurum kelimesi sesteş bir kelimedir ve dilimizde üç farklı anlama gelen kurum kelimesi bulunur. Bu kelimelerin kullanım alanları birbirlerinden farklıdır. Farklı alanlarda kullanılan ve sesteş olan kurum kelimesi aynı zamanda eş anlamlılık durumu da gösterir. Peki, kurum kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kurum eş anlamlısı nedir? Kurumun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sesteş olan kurum kelimesinin kökeni Türkçedir. Eski Türkçe "kur-" fiilinden türemiştir. Üç ayrı kelimenin de türetilme yolu "kur-Im" şeklindedir. Sesteş olan kurum kelimeleri aynı yazılsalar da anlamları farklı olan ayrı kelimelerdir. Kurum kelimelerinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Kurum (I)

  • Bacalarda biriken kalın is

Kurum (II)

  • (hukuk) Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese

Kurum (III)

  • Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür

Kurumun farklı anlamlarıyla ilgili çeşitli cümleler oluşturmak mümkündür. Kurum kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Vapurun dumanı baca kurumu yüzünden üstüm başım kapkara olmuştu.
  • Kurumlar çeşitli burslar oluşturarak öğrencilere büyük destek oluyordu.
  • Onun bugün takındığı kurum ve edası her zamanki hâlinden daha üstündü.
Canlı eş anlamlısı nedir? Canlı eş anlamlısı nedir?

Kurum kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler arasında bulunan kurum kelimesi genel olarak büyük firmalar için kullanılan bir kelimedir. Günlük yaşamda sıkça kullanılan bir kelime olan kurumun eş anlamlısı birden fazla sözcük olarak karşımıza çıkar. Kurumun eş anlamlısı cümle içinde kurum yerine kullanılabilir. Kurum yerine kullanılan kelimeler cümlenin anlamını değişmez ya da bozmaz. Kurum kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Müessese
  • Büyüklenme
  • Gösteriş
  • Azamet
  • Tekebbür
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Kurumun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazılışları ve okunuşları ayrı olsa da anlamları aynı olan anlamdaş kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler konuşma dilinde kullanıldığı zaman tekrara düşmeye de engel olur. Kurum eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;

  • Her müessesenin kendine göre kuralları vardır.
  • Şirketlerin birbirlerine karşı olan büyüklenme savaşının cefası çalışanlara kesiliyordu.
  • Firmalar reklamlarla gösteriş yapmak dışında herhangi bir icraat göstermiyordu.
  • Kendi şirketini kurduğundan beri azametli bir ifade takınıyordu.
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