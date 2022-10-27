Kurum eş anlamlısı nedir? Kurumun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sesteş olan kurum kelimesinin kökeni Türkçedir. Eski Türkçe "kur-" fiilinden türemiştir. Üç ayrı kelimenin de türetilme yolu "kur-Im" şeklindedir. Sesteş olan kurum kelimeleri aynı yazılsalar da anlamları farklı olan ayrı kelimelerdir. Kurum kelimelerinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:
Kurum (I)
Kurum (II)
Kurum (III)
Kurumun farklı anlamlarıyla ilgili çeşitli cümleler oluşturmak mümkündür. Kurum kelimesiyle ilgili örnek cümleler:
Eş anlamlı kelimeler arasında bulunan kurum kelimesi genel olarak büyük firmalar için kullanılan bir kelimedir. Günlük yaşamda sıkça kullanılan bir kelime olan kurumun eş anlamlısı birden fazla sözcük olarak karşımıza çıkar. Kurumun eş anlamlısı cümle içinde kurum yerine kullanılabilir. Kurum yerine kullanılan kelimeler cümlenin anlamını değişmez ya da bozmaz. Kurum kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:
Yazılışları ve okunuşları ayrı olsa da anlamları aynı olan anlamdaş kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler konuşma dilinde kullanıldığı zaman tekrara düşmeye de engel olur. Kurum eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;