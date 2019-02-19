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Mektuplu tepki sonrası Akademi geri adım attı

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SİNEMA TV  | 19.02.2019 12:17 | Son Güncelleme

Oscar Akademisi, dört ödül kategorisinin canlı yayından çıkarılması sonrasında gelen tepkilere daha fazla dayanamadı: Bütün ödüller canlı yayında!

Mektuplu tepki sonrası Akademi geri adım attı

Bu yıl sunucusuz yapılacak olması başta olmak üzere birçok yeniliğin sahne alacağı 91. Oscar Ödül Töreni’nde, Akademi bir kararında geri adım atmak zorunda kaldı. Yıldan yıla düşen reytingler sonucu canlı yayın süresini 3 saatle sınırlandırmak isteyen Akademi, dört ödül kategorsinin ödül seramonisini canlı yayından çıkarma kararı almıştı. Hollywood’dan gelen tepkiler, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ne geri adım attırdı.

Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Christopher Nolan, Alejandro G. Inarritu ve Guillermo del Toro gibi ünlü yönetmenlerin ve George Clooney, Brad Pitt, Robert De Niro, Elizabeth Banks gibi ünlü oyuncuların da olduğu bir grup Hollywood sinemacısı Akademi’ye açık bir mektup yazarak, dört ödül kategorisinin canlı yayından çıkarılmasını sert bir dille eleştirmişti. Tepkiler üzerine geri adım atan Akademi’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Akademi, Oscar Ödül Töreni sunumundan dört kategorinin (‘En iyi görüntü yönetimi’, ‘en iyi kurgu’, ‘en iyi kısa film’ ve ‘en iyi saç/makyaj’) canlı yayın kapsamının dışına alınmasına üyelerin gösterdiği tepkileri dikkate alıyor. Tüm Akademi Ödülleri herhangi bir kesinti olmadan her zamanki gibi canlı yayında sahiplerini bulacaktır. 24 Şubat Pazar günü gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni’ni sabırsızlıkla bekliyoruz.”


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Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 91. Oscar Ödül Töreni Oscars Oscar

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