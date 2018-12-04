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Melanie Griffith: Alec Baldwin'i yatağa atmaya çalıştım

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 04.12.2018 15:08 | Son Güncelleme

Melanie Griffith bir dönem rol arkadaşı olan yakışıklı oyuncu Alec Baldwin için bomba bir itirafta bulundu! Yıllar sonra gelen bu itiraf gündeme bomba gibi düştü.

Melanie Griffith: Alec Baldwin'i yatağa atmaya çalıştım

Bir döneme damgasını vuran Çalışan Kız (Working Girl) filminin kadın yıldızı Melanie Griffith, 1988 tarihli filmdeki rol arkadaşı Alec Baldwin ile ilgili bomba bir itirafta bulundu.

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Bugün 61 yaşında olan Melanie Griffith, filmde rol aldığında 31 yaşına girmişti. Griffith rol arkadaşı için "Çok yakışıklıydı, onu yatağa atmaya çalıştım" dedi.

Filmde canlandırdığı sekreter Tess McGill rolüyle Oscar adayı da olan Griffith, filmin 30'uncu yılı nedeniyle Hollywood Reporter'a röportaj verdi. Ünlü oyuncu "Ama Alec, birlikte çalıştığı insanlarla bu tür ilişkilere girmediğini söyledi" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Melanie Griffith Alec Baldwin

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