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Melek Mosso'dan tüyleri diken diken eden sözler! "Bizi dövüyordu ve odaya kilitliyordu..."

03.05.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan Melek Mosso yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Şarkıcı kardeşiyle beraber çocukken bakıcıdan dayak yediğini anlattı. Mosso bakıcıdan gördüğü eziyetleri anlatarak herkesi duygulandırdı.

Melek Mosso'dan tüyleri diken diken eden sözler! "Bizi dövüyordu ve odaya kilitliyordu..."

Melek Mosso, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. Şarkıcı çocukluk yıllarında bakıcı tarafından kötü davranışlara maruz kaldıklarını anlattı.

"Kardeşimi ben büyüttüm. Annemle babam çalışıyordu. Hiçbir zaman çocuk olmadım ben. Keşke o kadar çabuk büyümeseydim. Ben yedi yaşında büyüdüm" diyen Melek Mosso açıklamasında şunları söyledi:

"Denizli'ye taşındığımızda beş yaşındaydım, bakıcı bakıcı geziyorduk annemle babam çalıştığı için. Bir gün bakıcının kızı, kardeşimin gözüne yanan bir çubuk soktu. Kadın zaten bizi dövüyordu ve odaya kilitliyordu. Şu an o yıllarımla barıştım ama aklıma gelen ilk şey kardeşime zarar verilmiş olması, birinin beni dövmesi, kardeşimi dövmesi ve kilitliyor. Ne bir su var, ne tuvalet var ve seni bırakıp gezmeye gidiyor. İnsanca bir davranış değil, korkunç. Hatırladığım en kötü anım bu."

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"BİZİ DÖVÜYOR AÇ BIRAKIYOR"

Melek Mosso, "Anneme 'Ben Süleyman'a bakarım, bizi çok dövüyor, aç bırakıyor' dedim. Annem çok ağladı, çok üzüldü. Ne yapacağını bilemedi, imkansızlıklar var. Annemin iki çocuğu var, işe gitmek zorunda. Annem de 'Tamam' dedi, beni en çok büyüten şeylerden biri işte. Kadın çözümsüzlüğün içinde, akrabalara koşuyor, akrabalar bize bakmıyor, komşu 'Ben bakamam' diyor. Ben evde kardeşime bakmaya başladım" ifadelerini kullandı.

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