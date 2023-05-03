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Gülcan Arslan'ın sütyensiz pozları olay oldu! "Seksiliği geri getirmek için..."

03.05.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Çocuk Sevdim ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle ünlenen güzel oyuncu Gülcan Arslan iddialı pozlarına bir yenisini ekledi. Gülcan Arslan sütyen giymediği transparan detaylı hırkasıyla pozlar verdi ve "Seksiliği geri getirmek için hazırım" dedi.

Gülcan Arslan'ın sütyensiz pozları olay oldu! "Seksiliği geri getirmek için..."

Son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Despina karakterine can veren Gülcan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Son olarak Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Gülcan Arslan tatil pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

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35 yaşındaki oyuncu iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Fit haliyle dikkat çeken güzel oyuncu bu sefer de siyah transparan hırkasını sütyensiz giyerek hayranlarından beğeni topladı.

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Gülcan Arslan pozlarına ise "Seksiliği geri getirmek için hazırım" notunu düştü.

Ekran Alıntısı
Instagram sayfasında birbirinden iddialı pozlarını yayınlayan Arslan, Bali pozlarıyla da hayranlarından beğeni toplamıştı.

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