Gülcan Arslan'ın sütyensiz pozları olay oldu! "Seksiliği geri getirmek için..."

Son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Despina karakterine can veren Gülcan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Son olarak Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Gülcan Arslan tatil pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

35 yaşındaki oyuncu iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Fit haliyle dikkat çeken güzel oyuncu bu sefer de siyah transparan hırkasını sütyensiz giyerek hayranlarından beğeni topladı.

Gülcan Arslan pozlarına ise "Seksiliği geri getirmek için hazırım" notunu düştü.



Instagram sayfasında birbirinden iddialı pozlarını yayınlayan Arslan, Bali pozlarıyla da hayranlarından beğeni toplamıştı.

