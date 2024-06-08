Melek Mosso kalça dolgusu yaptırdığını itiraf etti... Eşi Serkan Sağdıç sebebini açıkladı! Bakın sebebi neymiş

Şarkıcı Melek Mosso, güçlü sesi ve şarkılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Mosso'nun cesur sahne tarzları ise çok konuşuluyor.

Ünlü şarkıcı, özel hayatıyla da gündeme geliyor. Mosso, iki yıl beraberlik yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz yıllarda evlenmişti.

Melek Mosso eşi ile birlikte Hülya Avşar’ın YouTube’da yayınlanan “Bir Hülya Avşar Sohbeti" programına katıldı. Şarkıcı programda samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mosso, son dönemde kendisi hakkında çıkan "popo estetiği" iddialarına da açıklık getirdi. Hülya Avşar’ın sorusuna yanıt veren Mosso, “Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın” diyerek bu konudaki dedikodulara son noktayı koydu. Bu cesur itiraf, programa damgasını vurdu.

Eşi Serkan Sağdıç ise ise konu ile ilgili, "Sağlık açısından yapması gerekiyordu. Kuyruk sokumunda problem vardı" dedi.

"BİR GÜZELLİK MERKEZİ BENİ KAZIKLADI"

Ayrıca Mosso, Hülya Avşar'ın "Daha önce yaptırdığın bir işlemle ilgili kazık yedin mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bir Güzellik Merkezi beni bir kazıkladı. Yani şu günün parasıyla bile para o kadar söyleyeyim. Böyle birkaç yerden çok ciddi kazık yedim. Gittiğim şeylerinde hiç bir anlamı yok yani. Önemli bir şey değil."







