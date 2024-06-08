MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melek Mosso kalça dolgusu yaptırdığını itiraf etti... Eşi Serkan Sağdıç sebebini açıkladı! Bakın sebebi neymiş

Melek Mosso kalça dolgusu yaptırdığını itiraf etti... Eşi Serkan Sağdıç sebebini açıkladı! Bakın sebebi neymiş

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.06.2024 10:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melek Mosso sahne performansları ve tarzıyla magazin gündeminden düşmüyor. Mosso, son olarak Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Kalça estetiği yaptırdığını söyleyen şarkıcı programda samimi ve çarpıcı açıklamalarda da bulundu. Eşi ise şarkıcının neden kalça estetiği yaptırdığının sebebini açıkladı.

Melek Mosso kalça dolgusu yaptırdığını itiraf etti... Eşi Serkan Sağdıç sebebini açıkladı! Bakın sebebi neymiş

Şarkıcı Melek Mosso, güçlü sesi ve şarkılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Mosso'nun cesur sahne tarzları ise çok konuşuluyor.

MELEK MOSSO DANS

Ünlü şarkıcı, özel hayatıyla da gündeme geliyor. Mosso, iki yıl beraberlik yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz yıllarda evlenmişti.

Melek Mosso eşi ile birlikte Hülya Avşar’ın YouTube’da yayınlanan “Bir Hülya Avşar Sohbeti" programına katıldı. Şarkıcı programda samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

melekm4

Mosso, son dönemde kendisi hakkında çıkan "popo estetiği" iddialarına da açıklık getirdi. Hülya Avşar’ın sorusuna yanıt veren Mosso, “Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın” diyerek bu konudaki dedikodulara son noktayı koydu. Bu cesur itiraf, programa damgasını vurdu.

Eşi Serkan Sağdıç ise ise konu ile ilgili, "Sağlık açısından yapması gerekiyordu. Kuyruk sokumunda problem vardı" dedi.

Elbisesi sosyal medyanın diline düştü! "Az kaldı açılacak" Elbisesi sosyal medyanın diline düştü! "Az kaldı açılacak"

MELEK12

"BİR GÜZELLİK MERKEZİ BENİ KAZIKLADI"

Ayrıca Mosso, Hülya Avşar'ın "Daha önce yaptırdığın bir işlemle ilgili kazık yedin mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

melekmossoson666

"Bir Güzellik Merkezi beni bir kazıkladı. Yani şu günün parasıyla bile para o kadar söyleyeyim. Böyle birkaç yerden çok ciddi kazık yedim. Gittiğim şeylerinde hiç bir anlamı yok yani. Önemli bir şey değil."

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yıl sonra takipleştiler… Tavırları dikkat çekti15 yıl sonra takipleştiler… Tavırları dikkat çekti
1,5 ayda 6 kilo vermişti! 'Boşanmak iyi geldi' 1,5 ayda 6 kilo vermişti! 'Boşanmak iyi geldi'
Plajda alyans buldu! 'Bul beni' diyerek seslendiPlajda alyans buldu! 'Bul beni' diyerek seslendi
Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso
En Çok Okunan Haberler
Çin menşeli otomotiv ithalatına ek vergi

Çin menşeli otomotiv ithalatına ek vergi

100 milyon lira! Tedavüle çıkarıldı

100 milyon lira! Tedavüle çıkarıldı

Fuhuş operasyonunu diline doladı! Cüce benzetmesi olay oldu

Fuhuş operasyonunu diline doladı! Cüce benzetmesi olay oldu

Bir ilin sağlını böyle hiçe saydılar! Birçok kasapta ele geçirildi: Çukurlara gömülerek imha edildi

Bir ilin sağlını böyle hiçe saydılar! Birçok kasapta ele geçirildi: Çukurlara gömülerek imha edildi

Arda Güler'e son teklif Manchester United tarafından 63 milyon euro!

Arda Güler'e son teklif Manchester United tarafından 63 milyon euro!

Galatasaray, Torreira davasını kaybetti!

Galatasaray, Torreira davasını kaybetti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.