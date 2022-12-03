Melek Mosso'nun sevgilisi Serkan Sağdıç kimdir? Melek Mosso ile aşk dolu 1 sene! İşte Serkan Sağdıç'ın hayatı!

Melek Mosso ve sevgilisi Serkan Sağdıç, Kirpiklerin klibinde birlikte oynamıştı. Çift o günden bu yana aralarındaki bağı koparmadı ve sevgili olarak 1 yılı doldurdu. Melek Mosso; Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla 3 Aralık Cumartesi günü Kanal D'de ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Melek Mosso'nun sevgilisi Serkan Sağdıç vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. İşte Serkan Sağdıç'ın hayatı ve biyografisi...

MELEK MOSSO'NUN SEVGİLİSİ SERKAN SAĞDIÇ KİMDİR?

Serkan Sağdıç ile Melek Mosso aşklarını gözlerden ırak yaşıyor.

Melek Mosso Kirpiklerin şarkısına çektiği klipte Serkan Sağdıç’la birlikte kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcının onunla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Çift 1 yıldır birlikte. Melek Mosso geçtiğimiz hafta sosuaş medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çok uzun, süslü cümleler yazmayacağım. Hayatımın en güzel kelimesi senin adın zaten. Nice yıllarımız geçsin huzurla, yıldönümümüz kutlu olsun. Çok seviyorum"

Serkan Sağdıç da Mosso'nun paylaşımına şu yorumu yaptı:

"Seninle su gibi dolu dolu akıp giden 1 sene..Yıldönümümüz kutlu olsun sevgilim.Varlığına şükrediyorum.Nice sevgi dolu yıllarımız olsun..seni çok seviyorum"