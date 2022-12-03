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Melek Mosso'nun sevgilisi Serkan Sağdıç kimdir? Melek Mosso ile aşk dolu 1 sene! İşte Serkan Sağdıç'ın hayatı!

03.12.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melek Mosso'nun sevgilisi Serkan Sağdıç, ünlü şarkıcının Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Melek Mosso ve oyuncu/manken sevgilisi 1 yıldır birlikteler. Ünlü şarkı 1 hafta önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Hayatımın en güzel kelimesi senin adın zaten." ifadesine yer vererek yıldönümlerini kutlamıştı. Peki, Melek Mosso'nun sevgilisi Serkan Sağdıç kimdir? İşte Serkan Sağdıç hakkında merak edilenler...

Melek Mosso'nun sevgilisi Serkan Sağdıç kimdir? Melek Mosso ile aşk dolu 1 sene! İşte Serkan Sağdıç'ın hayatı!

Melek Mosso ve sevgilisi Serkan Sağdıç, Kirpiklerin klibinde birlikte oynamıştı. Çift o günden bu yana aralarındaki bağı koparmadı ve sevgili olarak 1 yılı doldurdu. Melek Mosso; Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla 3 Aralık Cumartesi günü Kanal D'de ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Melek Mosso'nun sevgilisi Serkan Sağdıç vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. İşte Serkan Sağdıç'ın hayatı ve biyografisi...

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MELEK MOSSO'NUN SEVGİLİSİ SERKAN SAĞDIÇ KİMDİR?

Serkan Sağdıç ile Melek Mosso aşklarını gözlerden ırak yaşıyor.

Melek Mosso Kirpiklerin şarkısına çektiği klipte Serkan Sağdıç’la birlikte kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcının onunla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Çift 1 yıldır birlikte. Melek Mosso geçtiğimiz hafta sosuaş medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çok uzun, süslü cümleler yazmayacağım. Hayatımın en güzel kelimesi senin adın zaten. Nice yıllarımız geçsin huzurla, yıldönümümüz kutlu olsun. Çok seviyorum"

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Serkan Sağdıç da Mosso'nun paylaşımına şu yorumu yaptı:

"Seninle su gibi dolu dolu akıp giden 1 sene..Yıldönümümüz kutlu olsun sevgilim.Varlığına şükrediyorum.Nice sevgi dolu yıllarımız olsun..seni çok seviyorum"

Melek Mosso kimdir, kaç yaşında? Melek Mosso kimdir, kaç yaşında?

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