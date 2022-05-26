Melek Mosso'ya Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Haluk Levent'ten destek! "Ahlaklı konser! Yine orta çağdan güzel bir orta"

Eskişehir'de düzenlenmesi planlanan Anadolu Fest'in ardından Niyazi Koyuncu, Apolas Lermi konserleri son anda iptal edilmişti. Konser iptallerine son olarak ise ünlü şarkıcı Melek Mosso eklendi. Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Gül Festivali kapsamında Melek Mosso, Derya Uluğ ve Funda Arar'ın farklı günlerde konser vermesi planlanıyordu. Ancak Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi'nin "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir” açıklamalarının ardından Mosso konseri Isparta Belediyesi tarafından iptal edildi. Sosyal medyada tepki çeken olayın ardından ise ünlü isimlerden paylaşımlar geldi.

"AHLAKLI KONSER! YENİ YENİ İŞLER"

Son olarak Erşan Kuneri dizisiyle gündemde olan Cem Yılmaz, Mosso ile ilgili Twitter'dan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yılmaz, "Ahlaklı konser! Yeni yeni işler, hayırlı işler. Yine orta çağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum. Pass" notunu yazdı.

"RAHAT BIRAKIN ARTIK GENÇLERİ"

Mosso'ya bir destek de Şahan Gökbakar'dan geldi. İptal kararına tepki gösteren ünlü komedyen "Melek Mosso'ya yapılan şeyin karşısında sessiz kalmıyorum ve valiliğin aldığı bu kararı kabul etmiyorum. Gençlerin ahlakını kontrol etmek sizin işiniz mi? Rahat bırakın artık gençleri. Bırakın herkes isteği gibi yaşasın..." ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT DE DESTEK VERDİ

AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent de yakın dostu olan Mosso'ya destek verdi. Levent, bir konserinde birlikte çekilen videoyu paylaşarak "Yanındayız gülüm" notunu düştü.



