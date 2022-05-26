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Meral Akşener'den Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'ya destek! Yıllar Affetmez şarkısını paylaştı

26.05.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser, İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı'nın açıklamalarının ardından belediye tarafından iptal edildi. Konserin iptal edilmesi tepkilere yol açarken, Mosso da açıklama yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Twitter hesabından Mosso'ya desteğini göstererek, "Yıllar Affetmez" isimli şarkıyı paylaştı.

Meral Akşener'den Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'ya destek! Yıllar Affetmez şarkısını paylaştı

Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da konser vereceğini duyan İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı ortak açıklama yaparak "inanç ve geleneklere" uymadığı gerekçesiyle konsere tepki göstermişti. tepki göstermişti. Yapılan açıklamalardan sonra ise Isparta Belediyesi, festival programında değişiklik yaparak Mosso konserini iptal etti.
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"BUGÜN OLMAZSA YARIN SARILACAK KALPLERİMİZ"

Melek Mosso iptal kararının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı açıklamasında "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz." ifadelerini kullandı.
Ekran Alıntısı

AKŞENER'DEN MOSSO'YA DESTEK

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise Twitter hesabından Bergen'e ait Melek Mosso'nun seslendirdiği "Yıllar Affetmez" parçasını paylaşarak, "Gideni götürür, sandık affetmez" notunu düştü.

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Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta konseri iptal edildi! Bazı dernek ve vakıflar tepki göstermiştiŞarkıcı Melek Mosso'nun Isparta konseri iptal edildi! Bazı dernek ve vakıflar tepki göstermişti


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Isparta Meral Akşener Melek Mosso
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