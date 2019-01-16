TREND

‘Melek yüzlü’ Çağrı Popstar jürisini şaşkına çevirdi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 16.01.2019 14:34 | Son Güncelleme

Almanya'nın popüler TV programlarından Popstar'ın önceki gün yayınlanan bölümüne Türk şarkıcı Çağrı Karpuz damga vurdu. Mozart'ın Türk Marşı üzerine uyuşturucu, alkol ve kadınlar hakkında rap söyleyen Karpuz, "Herkes çok yakışıklı olduğum için bana melek yüzlü diyordu" açıklamalarında bulundu. Karpuz'un şarkısı ise jüriyi adeta şaşkına çevirdi.

Bir dönem Türkiye’de de yayınlanan ses yarışması Popstar’ın Almanya’da yayınlanan versiyonuna Türk rapçi Çağrı Karpuz damga vurdu. Bir dönem hapiste yattığını itiraf eden Karpuz hem açıklamalarıyla hem de performansıyla jüriyi şaşırttı Arkadaşlarının kendisine, “Melek yüzlü” lakabını taktığını söyleyen rapçi, “Bütün arkadaşlarım benim çok güzel olduğumu ve yüzümün çok güzel olduğunu söylüyor. Bu yüzden lakabım melek yüzlü” dedi.

Yüzüne bile dövme yaptıran ve rap yaparken içinden geldiği gibi şarkı söylediğini dile getiren Karpuz’un performansı ise jüriyi şaşkına çevirdi. Mozart’ın Türk Marşı adlı eserinin üzerine Almanca rap söyleyen Karpuz’un şarkıda uyuşturucu, alkol ve cinsellik hakkındaki sözleri büyük tepki çekti. Bazı jüri üyeleri şarkıcının sözlerini uygunsuz bulurken, jüri üyeleri performansın başarısız olduğunu dile getirdi. Karpuz bugün Alman basınının gündemine çıktı.

PARTNERÜnlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'Ünlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'
Müşerref Akay oyunu kime vereceğini açıkladı! 'Ona kurban olayım' Müşerref Akay oyunu kime vereceğini açıkladı! 'Ona kurban olayım'
"Turkish'i Dondurma"dan ilk fragman yayımlandı"Turkish'i Dondurma"dan ilk fragman yayımlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pop star çağrı karpuz

En Çok Okunan Trend Haberler

Öz babadan kızına istismar! 'Yere yatırdı ve üstüme çıktı'

Öz babadan kızına istismar! 'Yere yatırdı ve üstüme çıktı'

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Yer: Samsun! Geriye montu ve çantası kaldı

Yer: Samsun! Geriye montu ve çantası kaldı

Jelena Karleusa'nın skandal fotoğrafları ortaya çıktı!

Jelena Karleusa'nın skandal fotoğrafları ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Çukur'da sırlar ortaya çıkıyor! Yeni bölümden çarpıcı fragman

Çukur'da sırlar ortaya çıkıyor! Yeni bölümden çarpıcı fragman

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Köklü televizyon kanalı kapanıyor! Resmen açıklandı

Köklü televizyon kanalı kapanıyor! Resmen açıklandı

Müge Anlı'dan yine büyük başarı! 2 saatte buldu

Müge Anlı'dan yine büyük başarı! 2 saatte buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müşerref Akay oyunu kime vereceğini açıkladı! 'Ona kurban olayım'

Müşerref Akay oyunu kime vereceğini açıkladı! 'Ona kurban olayım'

"Turkish'i Dondurma"dan ilk fragman yayımlandı

"Turkish'i Dondurma"dan ilk fragman yayımlandı

Spider Man Avrupa gezisinde! Spider-Man: Far From Home’dan ilk fragman geldi

Spider Man Avrupa gezisinde! Spider-Man: Far From Home’dan ilk fragman geldi

John Wick 3: Parabellum'dan hareketli bir poster ve ilk teaser geldi

John Wick 3: Parabellum'dan ilk teaser geldi

Nöbet dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Necati Şaşmaz imzalı Nöbet'in konusu ve oyuncuları

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Barış Arduç, Kiralık Aşk'taki rol arkadaşıyla yeniden aynı dizide!

Kiralık Aşk'taki rol arkadaşıyla yeniden aynı dizide!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.