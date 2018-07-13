Meleklerin Aşkı 2. son bölüm izle: Yağmur zor kurtuldu! (Meleklerin Aşkı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı)

Meleklerin aşkı 2. son bölümü dün akşam Show TV'de kahkalarla ve keyifle izlendi. Son bölümden hemen sonra Meleklerin Aşkı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Meleklerin Aşkı son bölümde Yağmur, ailesini bulmak için Yonca'dan yardım istiyor. Fakat Melek, kızlar ile Yağmur'u takip etmiş, Yonca'yı ise onun sevgilisi sanmıştır. Daha sonra eve gelen Yağmur, Melek'e içini açacağı sırada Şirin'in evde kaybolan tarantulası ortalığı karıştırır. O hengamede üstünü çıkaran Yağmur ile Melek'i öyle gören enişte olayı yanlış anlar ve Yağmur'u boğazlar. Bu durumdan kurtarmak için ise Yağmur'un sevgilisinin Deniz olduğunu söylerler. Meleklerin Aşkı 3. yeni bölüm fragmanında ise konuk oyuncu olarak Nuri Alço heyecanı vardı. Alaçatı'ya giden Melek ve Yağmur'un Nuri Alço ile karşılaştıkları sahneler merakla bekleniyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor. Meleklerin Aşkı 2. son bölüm tamamını ve 3. yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.
Meleklerin Aşkı'nın 2. Bölümünde; Yağmur, Deniz’le birlikte yakalanmış, Melek’i kendine âşık etme planı daha başlamadan bitme noktasına gelmiştir. Bu yüzden Melek’e bir an önce gerçekleri anlatmalıdır. Fakat bir sorun vardır ki, gerçekleri o da bilmemektedir. Çünkü geceye dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. O gece yaşananları bilen tek bir kişi vardır, o da Deniz’dir. Deniz de gerçekleri menfaatleri doğrultusunda maniple edecektir. Yağmur’un kendisi bile Deniz’le sevgili olduğuna nerdeyse inanacaktır. Yağmur bu duruma daha fazla dayanamaz. Şartları lehine çevirmek için harekete geçecektir ki Rukiye’nin verdiği akılla, işlerin iyiden iyiye sarpa sarmasına neden olur.
Yağmur ailesini arıyor! #MeleklerinAşkı @Meleklerin_Aski #BerkayHardal pic.twitter.com/kgLAbtM9fv— Show TV (@ShowTV) 12 Temmuz 2018
Yağmur, yine bir yanlış anlamanın ve entrikanın içine düşmüştür. Yağmur bu badireyi de atlatır. Tüm yanlış anlaşılmalardan, Deniz’in ahtapot gibi saran kollarından nihayet kurtulmuştur. Artık herkes Yağmur’la Deniz’in sevgili olmadığına emindir. Evde şimdilik sular durulmuşsa da Necmettin ikna olmamıştır. Evinin koridorlarında yaşanan trafiğe el koymaya karar verir. Kapalı kapılar ardında yaşananları ortaya çıkaracaktır. Bunun için de eve gizli kamera taktırır. Tabii ki bunun ilk kurbanı da Yağmur olur. Yağmur, kameralara ve Necmettin’e öyle bir şekilde yakalanır ki artık ne yapsa da kendini aklamayı başaramayacaktır.
MELEKLERİN AŞKI 2. SON BÖLÜM İZLE
Meleklerin Aşkı’nın dün akşam ekrana gelen 2. bölümünde yakalandığı geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamayan Yağmur, Melek’ten yardım istedi. Şartları lehine çevirmek için harekete geçse de yine bir yanlış anlaşılmanın içine düştü. Melek, Deniz ve Mehtap, Yağmur’un kimden hoşlandığını öğrenmeye çalıştı. Necmettin ise eve yerleştirdiği kameralarla Yağmur’u adım adım takip ediyordu. Çocukların kaybolan örümceği, Melek ve Yağmur’un üzerine gelince ortalık karıştı. Üstlerini çıkarıp örümcekten kurtulmaya çalışan ikili kameralar sayesinde Necmettin’e yakalandı. Yağmur’u, her şeyi yanlış anlayan Necmettin’in elinden Melek’in “Yağmur, Deniz’le sevgili!” yalanı kurtarabildi.
“Ne yaptınız siz ya?” #MeleklerinAşkı @Meleklerin_Aski #OyaBaşar @Gulperr_ #BerkayHardal @ddidembalcin @toyganavanoglu pic.twitter.com/8QDBIgiMfv— Show TV (@ShowTV) 12 Temmuz 2018
Show TV'nin yeni dizisi Meleklerin Aşkı’nın üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. “Hayret bir şey küçücük haşerat yüzünden insan soyunur muymuş” diyen Necmettin’in omzuna düşen örümcekten korkup soyunduğu tanıtımda Melek’in hayalindeki sevgiliyi anlatmasıyla Yağmur’un yaşadığı heyecan görülüyor. Rukiye’nin Melek ve Yağmur’u alıp Alaçatı’ya gittiği ve Nuri Alço ile karşılaştıkları anlar merakla bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum