Meleklerin Aşkı 2. son bölüm izle: Yağmur zor kurtuldu! (Meleklerin Aşkı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı)

Meleklerin aşkı 2. son bölümü dün akşam Show TV'de kahkalarla ve keyifle izlendi. Son bölümden hemen sonra Meleklerin Aşkı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Meleklerin Aşkı son bölümde Yağmur, ailesini bulmak için Yonca'dan yardım istiyor. Fakat Melek, kızlar ile Yağmur'u takip etmiş, Yonca'yı ise onun sevgilisi sanmıştır. Daha sonra eve gelen Yağmur, Melek'e içini açacağı sırada Şirin'in evde kaybolan tarantulası ortalığı karıştırır. O hengamede üstünü çıkaran Yağmur ile Melek'i öyle gören enişte olayı yanlış anlar ve Yağmur'u boğazlar. Bu durumdan kurtarmak için ise Yağmur'un sevgilisinin Deniz olduğunu söylerler. Meleklerin Aşkı 3. yeni bölüm fragmanında ise konuk oyuncu olarak Nuri Alço heyecanı vardı. Alaçatı'ya giden Melek ve Yağmur'un Nuri Alço ile karşılaştıkları sahneler merakla bekleniyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor. Meleklerin Aşkı 2. son bölüm tamamını ve 3. yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meleklerin Aşkı'nın 2. Bölümünde; Yağmur, Deniz’le birlikte yakalanmış, Melek’i kendine âşık etme planı daha başlamadan bitme noktasına gelmiştir. Bu yüzden Melek’e bir an önce gerçekleri anlatmalıdır. Fakat bir sorun vardır ki, gerçekleri o da bilmemektedir. Çünkü geceye dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. O gece yaşananları bilen tek bir kişi vardır, o da Deniz’dir. Deniz de gerçekleri menfaatleri doğrultusunda maniple edecektir. Yağmur’un kendisi bile Deniz’le sevgili olduğuna nerdeyse inanacaktır. Yağmur bu duruma daha fazla dayanamaz. Şartları lehine çevirmek için harekete geçecektir ki Rukiye’nin verdiği akılla, işlerin iyiden iyiye sarpa sarmasına neden olur.

Yağmur, yine bir yanlış anlamanın ve entrikanın içine düşmüştür. Yağmur bu badireyi de atlatır. Tüm yanlış anlaşılmalardan, Deniz’in ahtapot gibi saran kollarından nihayet kurtulmuştur. Artık herkes Yağmur’la Deniz’in sevgili olmadığına emindir. Evde şimdilik sular durulmuşsa da Necmettin ikna olmamıştır. Evinin koridorlarında yaşanan trafiğe el koymaya karar verir. Kapalı kapılar ardında yaşananları ortaya çıkaracaktır. Bunun için de eve gizli kamera taktırır. Tabii ki bunun ilk kurbanı da Yağmur olur. Yağmur, kameralara ve Necmettin’e öyle bir şekilde yakalanır ki artık ne yapsa da kendini aklamayı başaramayacaktır.