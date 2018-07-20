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Meleklerin Aşkı 3. son bölümü izle: Nuri Alço ortalığı karıştırdı! (Meleklerin Aşkı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 20.07.2018 07:46 | Son Güncelleme

Meleklerin Aşkı 3. son bölümü Show TV'de dün akşam ekrana geldi. Son bölümün devamında Meleklerin Aşkı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Meleklerin aşkı son bölümde Rukiye (Oya Başar), Yağmur ile Melek'i yakınlaştırmak için Nuri Alço'dan yardım istiyor. Fakat Nuri Alço'nun yardımı Yağmur'un başını Necmettin ile belaya sokuyor. Necmettin'in yatakta Yağmur'la yakaladığı Melek mi? Meleklerin Aşkı son bölüm tamamı ve Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı haberimizde.

Meleklerin Aşkı 3. son bölümü izle: Nuri Alço ortalığı karıştırdı! (Meleklerin Aşkı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Meleklerin Aşkı 3. son bölümü izleyicileri hem güldürdü hem de final sahnesi ile ağlatmayı başardı. Son bölümden sonra yayınlanan Meleklerin Aşkı 4. yeni bölüm fragmanında Nuri Alço'nun Yağmur ile Melek'i birleştirmek için yaptığı hamle ise ortalığı iyice karıştırıyor. Meleklerin Aşkı son bölümde Rukiye (Oya Başar), Yağmur (Berkay Hardal) ile Melek (Gülper Özdemir)'in arasını yapmak için Alaçatı'ya götürüyor. Fakat Melek’in eniştesi Necmettin’in (Toygan Avanoğlu) peşleri sıra gelerek her anlarında onları ayrı tutmaya çalışıyor. Yağmur'un annesini bulduğu final sahnesi ağlatırken Nuri Alço'nun hamlesi ise Yağmur'u zor durumda bırakıyor. İşte Meleklerin Aşkı 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölümü...

MELEKLERİN AŞKI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın dördüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Çocuklar evde parti verirken, Çekilmez ailesi Alaçatı’da eğlenceli vakit geçiriyor. Yağmur ve Melek’i yakınlaştırmak için Rukiye’nin yardım istediği Nuri Alço işleri karıştırıyor. Necmettin’in ikiliyi bastığı eğlenceli tanıtımda Yağmur’un başı yine belaya giriyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor.

MELEKLERİN AŞKI 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelen 3. bölümünde Melek ile Yağmur’u bir araya getirmek isteyen Rukiye, onları Alaçatı’ya götürmeye karar verdi. Melek’le Yağmur’un baş başa kalması için konunun uzmanı Nuri’den yardım istedi. Alaçatı’da romantik anlar yaşayan ikiliyi büyük bir sürpriz bekliyordu. Rukiye planlarını yaparken boş durmayan Necmettin, Melek için en uygun kısmeti alıp Alaçatı'ya geldi.

Necmettin’in bu hamlesine karşılık Yağmur, rakibi Toygan’ı ekarte etmeye çalıştı. Melek’le birlikte dışarı çıkan Yağmur, ona aşkını itiraf edecekken Yonca’dan gelen telefonla sarsıldı. Annesinin bulunduğunu öğrenen Yağmur’un gözyaşlarına hakim olamadığı final sahnesi izleyenleri de duygulandırdı.

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜM İZLE

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MELEKLERİN AŞKI KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Yağmur (Berkay Hardal) daha bebekken annesi tarafından huzurevine bırakılan, zeki, merhametli, sevgi dolu bir genç adam… Melek (Gülper Özdemir) ise inatçı, adaletli ve hayatını doğaya adamış bir genç kız. Bu iki kalbi birleştirecek olan kişi ise Melek’in annesi Rukiye’den (Oya Başar) başkası değil. Büyük kızı ve damadına kızıp huzurevine yerleşen ve Yağmur’u da öz oğlu gibi seven Rukiye, Melek ve Yağmur’u evlendirebilmek için türlü planlar yapar. Ama kaderin cilvesi Rukiye’nin işini kolaylaştırır. Çünkü Yağmur; huzurevine adeta bir melek gibi yetişen Melek’e daha ilk görüşte aşık olmuştur. Rukiye’nin huzurevinden ayrılmasıyla Çekilmez ailesinin de başkahramanı olan Yağmur, Melek’in eniştesi Necmettin’in (Toygan Avanoğlu) Melek’i zengin iş ortağı ile evlendirme hayallerine karşı savaşı kazanabilecek miydi? Yağmur ve Melek çevresinde dönen onca entrikaya rağmen bir araya gelecek mi, gelemeyecek mi, gelseler de mutlu olacaklar mı? Bu kaderin örülen ağlarında gizlidir.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, genel koordinatörlüğünü Akın Topuz’un yaptığı, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

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