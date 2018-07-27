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Meleklerin Aşkı 5. bölüm fragmanı: Melek’in yalanı ortalığı karıştıracak! (Son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 27.07.2018 10:30 | Son Güncelleme

Show TV’nin yeni dizisi Meleklerin Aşkı son bölümü ile izleyicileri ekran başına topladı. Son bölüm sonrası paylaşılan Meleklerin Aşkı 5. bölüm fragmanı, yeni bölümde ortalığın fena karışacağını gösteriyor. Melek’in Yağmur’u kurtarmak için söyleyeceği yalan işleri daha da karıştıracak ve Yağmur’un başı büyük bir derde girecek. İşte Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı ve son bölümden detaylar...

Meleklerin Aşkı 5. bölüm fragmanı: Melek’in yalanı ortalığı karıştıracak! (Son bölüm izle)

Meleklerin Aşkı yeni bölümde işler iyice karışacağa benziyor. Meleklerin Aşkı son bölümde yaşanan yanlış anlaşmalardan sonra 5. bölümde Melek’in söyleyeceği yalan durumu daha da karmaşık hale getirecek. Melek, Yağmur’u silah çeken Mehtap’ın abisinden kurtarmak için “Yağmur, Mehtap’a deliler gibi aşık!” yalanını söyleyecek.

Fragmanda Rukiye Mehatp’ın abisine postayı koyarken görülüyor ama işler bununla kalmayacak. Melike gelen icrayla deliye dönerken Melek, Yağmur ve Mehtap’ı kurtarmak için bir plan yapıyor. İşte Meleklerin aşkı yeni bölüm fragmanı ve ilk sahneler...

MELEKLERİN AŞKI 5. BÖLÜM FRAGMANI

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meleklerin Aşkı’nın son bölümde Yağmur, yıllardır izini sürdüğü annesinin kapısının önündedir artık fakat kapıyı çaldığında çok büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Yağmur’un, yıllardır içinde taşıdığı ve büyüttüğü boşluk kapanacağına daha da büyümüştür. Fakat Yağmur, Melek’le ilk kez bu kadar yakınlaşmıştır, tek tesellisi budur. Fakat İstanbul’dan çıkıp gelen davetsiz misafirler bu duruma da çomak sokar. Ve bu kez tek sorun Deniz değildir, Yağmur’un rakibi de Alaçatı’dadır. Ancak bu misafirlerin hiçbiri Yağmur ve Melek’in arasını bozmaya, tadını kaçırmaya yetmez. İkisi nihayet birbirlerine korkmadan yaklaşabilmiş ve birbirlerini tanıma fırsatı bulmuşlardır. Fakat Rukiye’nin Nuri’yi kullanarak yaptığı plan herşeyi mahveder. Çünkü Yağmur yine çok büyük bir yanlış anlaşılmanın baş rolündedir. Melek, yine Yağmur’u en yakın arkadaşıyla birlikte görmüştür. Yağmur’un öne sürdüğü gerekçeler hafifletici sebep olsa da bunu herkese anlatamaz. Çünkü iş artık çığırından çıkmış araya kızın abisi, ailesi gibi faktörüler girmiştir. Ve Yağmur, birden bire namlunun ucuna gelmiştir. Yağmur, tahmin bile etmediği bir kızla bir yanlış anlamanın içine düşmüştür. Bu yanlış anlamanın içinden sıyrılmak için Yağmur’un her şeyi kabul etmekten başka şansı yoktur. Yağmur bu sefer Melek’i sonsuza kadar kaybedecektir… Meleklerin aşkı son bölüm kaçırdıysanız aşağıdaki bağlantı ile dizinin 4. bölümünü izleyebilirsiniz.

Meleklerin Aşkı 4. bölüm izle


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