Meleklerin Aşkı 6. son bölüm izle: Yağmur ile Melek yol ayrımında! (Meleklerin Aşkı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Meleklerin Aşkı 6. son bölümü, hayranlarını Show TV ekranına özellikle final sahnesiyle kilitledi. Son bölümden sonra Meleklerin Aşkı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir ve Berkay Hardal'ın oynadığı Meleklerin Aşkı son bölümde Necmettin, kafasına aldığı darbe ile Rusça konuşmaya başlaması, izleyenleri güldüren sahnelere neden oldu. Bu olay Çekilmezler'in hayatını daha da zor bir duruma soktu. Diğer yandan Rukiye, Melek ile Yağmur'un başbaşa kalmaları için bir kamp ayarlar. Fakat az daha kamp bir facia ile sonlanacaktı. Melek'i yuvarlandığı uçurumdan son anda yetişen Yağmur yakaladı ve çıkardı. Bu sahne biten bölüm sonrası yayınlanan Meleklerin Aşkı 7. yeni bölüm fragmanı ise izleyenleri şaşırttı. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor. Meleklerin Aşkı 6. son bölüm izleme bağlantısı, bölüm özeti haberimizde.

MELEKLERİN AŞKI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Meleklerin Aşkı 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Melek’i uçurumun kenarından alan Yağmur, aşkını itiraf edecekken Melek onu susturuyor. Taş düşüren Necmettin’in kurtulmak için çareler aradığı görüntüler eğlenceli anlara sahne olurken, Melek’le tartışan Yağmur huzurevine geri dönüyor. Yağmur ve Melek arasında soğuk rüzgarların estiği tanıtımda, Melek’le dertleşen Mehtap’ın “İster Everest’in en tepesine çık, ister Dünya’nın çekirdeğine in ama aşktan kaçarak kurtulamazsın!” sözleri dikkat çekiyor.