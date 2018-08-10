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Meleklerin Aşkı 6. son bölüm izle: Yağmur ile Melek yol ayrımında! (Meleklerin Aşkı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 10.08.2018 07:23 | Son Güncelleme

Meleklerin Aşkı 6. son bölümü Show TV'de dün akşam ekrana geldi. Son bölümden hemen sonra Meleklerin Aşkı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Meleklerin Aşkı son bölümde Rukiye'nin ayarladığı kamp, Melek'in uçurumdan yuvarlanarak hayatına mal oluyordu. Son anda yetişen Yağmur, Melek'i zor bela çıkardı. Meleklerin Aşkı 7. yeni bölüm fragmanında Yağmur'un aşkını itiraf etmesine Melek engel oluyor ve ikili yol ayrımına giriyor. Meleklerin Aşkı son bölümü, özeti ve yeni bölüm fragmanı haberimizde.

Meleklerin Aşkı 6. son bölüm izle: Yağmur ile Melek yol ayrımında! (Meleklerin Aşkı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Meleklerin Aşkı 6. son bölümü, hayranlarını Show TV ekranına özellikle final sahnesiyle kilitledi. Son bölümden sonra Meleklerin Aşkı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir ve Berkay Hardal'ın oynadığı Meleklerin Aşkı son bölümde Necmettin, kafasına aldığı darbe ile Rusça konuşmaya başlaması, izleyenleri güldüren sahnelere neden oldu. Bu olay Çekilmezler'in hayatını daha da zor bir duruma soktu. Diğer yandan Rukiye, Melek ile Yağmur'un başbaşa kalmaları için bir kamp ayarlar. Fakat az daha kamp bir facia ile sonlanacaktı. Melek'i yuvarlandığı uçurumdan son anda yetişen Yağmur yakaladı ve çıkardı. Bu sahne biten bölüm sonrası yayınlanan Meleklerin Aşkı 7. yeni bölüm fragmanı ise izleyenleri şaşırttı. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor. Meleklerin Aşkı 6. son bölüm izleme bağlantısı, bölüm özeti haberimizde.

MELEKLERİN AŞKI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Meleklerin Aşkı 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Melek’i uçurumun kenarından alan Yağmur, aşkını itiraf edecekken Melek onu susturuyor. Taş düşüren Necmettin’in kurtulmak için çareler aradığı görüntüler eğlenceli anlara sahne olurken, Melek’le tartışan Yağmur huzurevine geri dönüyor. Yağmur ve Melek arasında soğuk rüzgarların estiği tanıtımda, Melek’le dertleşen Mehtap’ın “İster Everest’in en tepesine çık, ister Dünya’nın çekirdeğine in ama aşktan kaçarak kurtulamazsın!” sözleri dikkat çekiyor.

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelen 6. bölümünde başına darbe alan Necmettin travmadan dolayı Rusça konuşmaya başladı. Aile bir yandan Necmettin’i iyileştirmenin yollarını ararken bir yandan da Melike’nin kıskançlık krizleriyle uğraşmaya devam etti. Sercan hem Mehtap’la yakınlaşmak, hem de Yağmur’la Melek’i yakınlaştırmak için onları kendi yazlığına davet etti.

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜM İZLE

Sercan, Mehtap’ın erkek arkadaşı Bezirgan’ı alt etmeye çalışırken, Deniz’in varlığı Yağmur’la Melek yakınlaşmasına engel oldu. Melek ve Yağmur’la kamp tatiline çıkan Rukiye’yi kötü bir sürpriz bekliyordu. Karşısında Ekrem’i gören Rukiye çileden çıktı ve her fırsatta Ekrem’den intikam almaya çalıştı. Hasta olan Ekrem’e yardım etmek için yola çıkan Melek ölümle burun buruna geldi. Yağmur’un uçurumun kenarındaki Melek’i kurtarmaya çalıştığı final sahnesi ise heyecanı yükseltti.


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