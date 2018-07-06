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Meleklerin Aşkı oyuncuları kimlerdir? Meleklerin Aşkı konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 06.07.2018 14:32 | Son Güncelleme

Meleklerin Aşkı oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Dün akşam ilk bölümü ile ekrana gelen yaz dizisi Meleklerin Aşkı büyük beğeni topladı. Reyting sıralamasında birinci sıraya yerleşen Meleklerin Aşkı perşembe akşamları Show TV'de ekrana gelecek. Peki Meleklerin Aşk oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? İşte detaylar...

Meleklerin Aşkı oyuncuları kimlerdir? Meleklerin Aşkı konusu nedir?

Meleklerin Aşkı oyuncuları kimlerdir sorusu, dün akşam ekrana gelen ilk bölümü sonrasında sorulmaya başlandı. Show TV'de başlayan romantik komedi tarzındaki dizi Meleklerin Aşkı izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Dizi dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle Total’de 3,28 izlenme oranı (rating), 11,94 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Meleklerin Aşkı’nın heyecanla beklenen bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #MeleklerinAşkı etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #MeleklerinAşkı etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 18 saat, dünyada 2 saat 50 dakika TT listesinde kaldı. Peki Meleklerin Aşk oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? İşte detaylar...

MELEKLERİN AŞKI OYUNCULARI

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”, 5 Temmuz Perşembe günü Show TV’de izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen Meleklerin Aşkı’nın oyuncu kadrosunda ise Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Meleklerin Aşkı ilk bölüm izle)Meleklerin Aşkı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Meleklerin Aşkı ilk bölüm izle)

MELEKLERİN AŞKI KONUSU NEDİR?

Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini bir aile filminde birleştiren Meleklerin Aşkı’nın ilk tanıtımı yayınlandı. Yağmurlu bir günde kapıya bırakılan Yağmur’un (Berkay Hardal) yıllar sonra Melek’le (Gülper Özdemir) karşılaştığı romantik tanıtım dikkat çekiyor. Rukiye’nin (Oya Başar) Yağmur ve Melek’i adım adım izlediği, Yağmur’un Melek’i büyük bir tehlikeden kurtardığı anlar, ikilinin yaşayacağı fırtınalı ve eğlenceli günlerin sinyallerini veriyor. Yağmur ve Melek’in çevresinde dönen onca entrikaya rağmen bir araya gelip, gelemeyeceği merakla bekleniyor.

Büyük kızı ve damadına kızıp huzurevine yerleşen ve Yağmur’u (Berkay Hardal) öz oğlu gibi seven Rukiye (Oya Başar), Melek (Gülper Özdemir) ve Yağmur’u evlendirebilmek için türlü planlar yapar. Ama kaderin cilvesi Rukiye’nin işini kolaylaştırır. Çünkü Yağmur; huzurevine adeta bir melek gibi yetişen Melek’e daha ilk görüşte aşık olmuştur.

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Meleklerin Aşkı oyuncuları konusu

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