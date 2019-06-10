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Melen Çayı'nda heyecanlı anlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 10.06.2019 08:56 | Son Güncelleme

Düzce ve çevre illerden Melen Çayı'na gelen adrenalin tutkunları, yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen turistler, Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyündeki rafting tesislerinde özel kıyafetlerle rafting yapmanın heyecanını yaşadı.

Melen Çayı'nda heyecanlı anlar

Yaklaşık 13 kilometrelik parkur boyunca kürek çeken doğaseverler, zaman zaman rafting botundan inerek suya girdi.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin hem raftingcileri hem de doğaseverleri sevindirdiğini belirtti.

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Tepe, Melen Çayı'nın Türkiye'de rafting denince ilk akla gelen yer olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Melen Çayı konum anlamında da İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu, Yalova ve Balıkesir gibi hem Marmara’ya hem de Batı Karadeniz'e hitap ettiğinden dolayı şu an burası raftingin Türkiye'deki merkezi. İnsanlar 2-3 saat süreyle buraya geliyor, burası onlar için cazibe merkezi oluyor. Sadece rafting değil, doğa yürüyüşü, insan sapanı, kamp gibi bir sürü etkinlikle Türkiye'nin ilgi odağı oluyor. Rafting anlamında Melen Çayı olarak zirvede olduğumuzu söyleyebilirim."

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Bayramın ikinci günü turlara başladıklarını aktaran Tepe, "Şu anda bayram rezervasyonlarımız dolu, tüm turlarımız dolmuş durumda. Bugün üçüncü rafting turumuzu yapıyoruz. Bu çok güzel bir işaret. Hem yerli hem yabancı misafirlerimiz akın akın buraya geliyor. Pazar gününe kadar rezervasyonlar dolu, bu hem Düzce'ye hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı demek. Bu durum rafting işletmecilerini ve yerel halkı sevindiriyor." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Melen Çayı Rafting

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