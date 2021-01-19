Melih Çardak Arka Sokaklar'da hangi rolde oynayacak? Arka Sokaklar 574. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Yapımcılığını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı diziye Melih Çardak katıldı.

Dizinin 22 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan 574’üncü bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Çardak, "Servet Karaca" karakterine hayat verecek.

Melih Çardak, dizinin ilk dönemlerinde Cevher isimli karaktere de hayat vermişti. 2006 yılında başlayan dizinin 2. sezonunda yani 78. bölümünde rol alan oyuncu, yıllar sonra yeniden diziye dönmüş olacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hakan, Bahar'ın intikamını almak için Zafer ile karşı karşıya kalıyor.

Ekip, Bahar'ın düştüğü durum yüzünden çok öfkelidir. Özellikle Hakan, sevdiği kadının kendi yüzünden zor zamanlar geçirmesine hayıflanmaktadır. Bir an önce Bahar'a zarar veren Zafer'in bulunması gerekmektedir.

Açığa alınan Hakan, Zafer'in izini bulmuştur. Bu bilgiyi paylaşmak için Asayiş Şubeye geldiğinde tatsız bir olayla karşılaşır. Bahar'ın dayısı Arif de oradadır. Arif, Hakan'a sert sözlerle saldırmaya çalışır; fakat, ekip tarafından durdurulur. Rıza Baba, Hakan'ın verdiği bilgilerle operasyonu başlatır. Zafer, ekibin baskınından son anda kurtulsa da, kaçacak yeri kalmamıştır artık. Kovalamacadan sonra Hakan ile Zafer karşı karşıya kalır. Hakan, silahını Zafer'e doğrultur. Ekip arkadaşları Zafer'i öldürmemesi için ona seslenirler. Hakan, kararlıdır.

Zafer'in elindeki Bahar'a ne oldu? Hakan, Zafer'i öldürecek mi?



