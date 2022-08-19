Melih Gökçek'in Aboubakar paylaşımı olay olmuştu! Oğuzhan Uğur ağzını bozdu... Olay sözler

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu" açıklamasının da üstüne çıkan bir paylaşım yaparak sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı yine başardı. Gökçek son olarak Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın askeri kıyafetli montajını gerçek sandı.

Gökçek'in Somalili şehit paylaşımı sosyal medyanın diline düştü. Melih Gökçek sosyal medyada dalga konusu olduktan hemen sonra paylaşımı danışmanının yaptığını söyleyerek özür diledi.

OĞUZHAN UĞUR GÜNDEM OLDU

Bu özür paylaşımını gören Oğuzhan Uğur ise dayanamadı. Oğuzhan Uğur paylaşımı alıntılayarak şunları yazdı:

"Oh. İyi ki siz paylaşmamışsınız başkanım. Ne cahil bir danışmanınız varmış. 7 yaşında çocuk daha zekidir danışmanınızdan. Böyle aptalca bir paylaşım yaptığı için kovmuşsunuzdur umarım. Tam bir embesilmiş çünkü. S..e sürülecek akıl yokmuş danışmanınızda. İyi ki siz değilmişsiniz."

Oğuzhan Uğur bu ironik paylaşımı sonrası sosyal medyada TT listesine girdi.



