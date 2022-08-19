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Melih Gökçek'in Aboubakar paylaşımı olay olmuştu! Oğuzhan Uğur ağzını bozdu... Olay sözler

19.08.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medyayı sallayan Vincent Aboubakar paylaşımının yankıları sürüyor. Sosyal medyanın diline düşen Gökçek bu paylaşımı danışmanının yaptığını söyleyince Oğuzhan Uğur kendini tutamadı. Ağzını bozan Uğur'un ironik paylaşımı sosyal medyadan gündem yarattı. İşte Gökçek'in paylaşımı ve Oğuzhan Uğur'un yaptığı yorumun detayları...

Melih Gökçek'in Aboubakar paylaşımı olay olmuştu! Oğuzhan Uğur ağzını bozdu... Olay sözler

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu" açıklamasının da üstüne çıkan bir paylaşım yaparak sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı yine başardı. Gökçek son olarak Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın askeri kıyafetli montajını gerçek sandı.

Gökçek'in Somalili şehit paylaşımı sosyal medyanın diline düştü. Melih Gökçek sosyal medyada dalga konusu olduktan hemen sonra paylaşımı danışmanının yaptığını söyleyerek özür diledi.

Melih Gökçek'in Aboubakar paylaşımı olay olmuştu! Oğuzhan Uğur ağzını bozdu... Olay sözlerMelih Gökçek'in Aboubakar paylaşımı olay olmuştu! Oğuzhan Uğur ağzını bozdu... Olay sözler

OĞUZHAN UĞUR GÜNDEM OLDU

Bu özür paylaşımını gören Oğuzhan Uğur ise dayanamadı. Oğuzhan Uğur paylaşımı alıntılayarak şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Oh. İyi ki siz paylaşmamışsınız başkanım. Ne cahil bir danışmanınız varmış. 7 yaşında çocuk daha zekidir danışmanınızdan. Böyle aptalca bir paylaşım yaptığı için kovmuşsunuzdur umarım. Tam bir embesilmiş çünkü. S..e sürülecek akıl yokmuş danışmanınızda. İyi ki siz değilmişsiniz."

Oğuzhan Uğur bu ironik paylaşımı sonrası sosyal medyada TT listesine girdi.


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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Oğuzhan Uğur
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