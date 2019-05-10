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Melih Gökçek'ten İstanbul seçim hesabı: Küsen gelirse iş bitti

keremuyanik keremuyanik
POLİTİKA  | 10.05.2019 07:52 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından, YSK'nın iptal kararı sonrası 23 Haziran'da tekrar yapılacak olan İstanbul seçimiyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Melih Gökçek'ten İstanbul seçim hesabı: Küsen gelirse iş bitti

Melih Gökçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2019'daki seçime katılma oranının, 2014'e göre yüzde 5,51 daha az olduğu belirtti ve "Bu oyların en az yüzde 80'i AK Parti'ye küsen ve sandığa gelmeyen seçmen. Küsen gelirse iş bitti." dedi.

Gökçek açıklamasında şunları söyledi:

Neymiş; İmamoğlu'na İstanbul Belediye Başkanlığını teslim etmemiş, kul hakkı yemişiz. İstanbul'da sandıkların yüzde 10'u sayılmış. 16.000 oy hırsızlığı resmen tespit edilmiş. Oyların tamamı sayılsa bu rakam 160.000 olacak. Ya Binali Yıldırım 4.149.656 oy almış. Bu kulların hakkı ne olacak?

Cumhur İttifakı şunu bilmelidir;

İstanbul'da 2014 seçime katılma oranı yüzde 89,39

2019 seçime katılma oranı yüzde 83,88

Aradaki fark yüzde 5,51

5,51 kaç oya tekabül eder?

5,51*88,666 = 488,549

Bu oyların en az yüzde 80'i AK Parti'ye küsen ve sandığa gelmeyen seçmen. Küsen gelirse iş bitti.

gökçek

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melih gökçek istanbul istanbul seçim 23 haziran

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