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Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı

23.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkan Şoray’a benzerliğiyle şöhreti yakalayan oyuncu Melike İpek Yalova ile yapımcı Altuğ Gültan’ın iki yıllık evliliği sona erdi. Davaları cuma günü görülen çiftin, anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıktı.

Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı

TV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Müjgan' karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, yaklaşık 7 yıldır birlikte olduğu yapımcı Altan Gültan ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.

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SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Birkaç hafta önce boşanacakları iddia edilen çiftten Yalova, ayrılığı doğrulamış ve yaptığı açıklamada, "Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru fakat yanlış anlaşılan bir duruma açıklık getirmek isterim. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize en başta hep dost ve yol arkadaşı olduk. Evliliği sonlandırma kararımız da uzun bir süre önce, bizim için en doğrusunun bu olduğuna inanarak ve defalarca üzerine konuşarak yine birlikte aldık; ortak kararımızdır" ifadelerini kullanmıştı.

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