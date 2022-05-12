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Melike Öcalan kimdir? Mehmet Ali Erbil'in "Bir sana elimi değdiremedim" dediği Melike Öcalan evli mi? Nereli ve kaç yaşında?

12.05.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melike Öcalan, 2. Sayfa magazin programına bağlanarak Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp Mehmet Ali Erbil'in "Bir sana elimi değdiremedim" sözleri üzerine konuştu. Vatandaşlar programın ardından Melike Öcalan kimdir? Mehmet Ali Erbil'in "Bir sana elimi değdiremedim" dediği Melike Öcalan evli mi? Nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte ünlü ismin hayatı ve biyografisi...

Melike Öcalan, Mehmet Ali Erbil'in "Bir sana elimi değdiremedim" sözleri sonrası 2. Sayfa magazin programına telefon bağlantısı gerçekleştirerek açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Peki Melike Öcalan kimdir? Mehmet Ali Erbil'in "Bir sana elimi değdiremedim" dediği Melike Öcalan evli mi? Nereli ve kaç yaşında?

MELİKE ÖCALAN KİMDİR?

Melike Öcalan 19 Kasım 1979 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde 3 yaşında başladığı bale eğitimine devam ettiği sırada gelen teklifler üzerine ilk reklamı olan Evin yağı reklamını çekti. Rama'nın reklamında, içlerinde Danimarkalı ve Hollandalı olmak üzere 375 kız arasından seçildi ve 4 yıl boyunca Rama reklamlarında oynadı. Sonrasında 100'e yakın başrol reklam filmlerinde rol aldı. İlk sunuculuğunu ise 12 yaşındayken çocuk defilelerinde yapmaya başladı. İpek'in Doğum Günü, Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı, Sağlık Bakanlığı Temiz Eller Kampanyası kısa filmi gibi birçok TRT yapımında rol aldı. Henüz 17 yaşındayken kendi hazırladığı programları sunmaya başladı ve uzun soluklu, çok başarılı televizyon programlarına imza attı. Akademi Kenter'den mezun olduktan sonra çok arzu ettiği tiyatro sahnelerine de adım attı. 1996 yılında Sanem Çelik ile beraber Luna reklamında oynamıştır.

MEHMET ALİ ERBİL'İN "BİR SANA ELİMİ DEĞDİREMEDİM" DEDİĞİ MELİKE ÖCALAN EVLİ Mİ?

2003 yılında şarkıcı Suat Suna ile evlenmiş ancak 2008 yılında boşanmıştır.

MELİKE ÖCALAN'IN KARİYERİ

Tiyatro Oyunu :

2009 - Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu - Haldun Dormen Müzikali

2011 - Pir Sultan Abdal - SAKM ( Sadri Alışık Kültür Merkezi )

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Gulyabani (Aslı) (Sinema Filmi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (TV Dizisi)

2010 - Kukuriku - Kadın Krallığı (Perihan) (Sinema Filmi)

2009 - Kahve Bahane (Aslı) (TV Dizisi)

2007 - Kelebek Çıkmazı (Şeyda) (TV Dizisi)

2007 - Kaptan (Pelin) (TV Dizisi)

2006 - 2008 - Doktorlar (TV Dizisi)

2005 - Ev Hapsi (Dilek) (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2000 - Üvey Baba (Avukat Özlem) (TV Dizisi)

1998 - Karambol Kamil (TV Dizisi)

1998 - Erguvan Yılları (Ayfer) (TV Dizisi) (13 Bölüm)

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Mehmet Ali Erbil Melike Öcalan
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