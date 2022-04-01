Melike Şahin'den şaşırtan itiraf!

Melike Şahin, İbrahim Selin'in "Müziği seven bir ailen mi vardı? Nasıl gelişti yolculuğun?" sorusuna yanıt verdi.

"EZBERE BİLİYORUM"

32 yaşındaki şarkıcı, “Babam çok meraklıydı ancak annemin pek ilgisi yoktu müziğe. Babam da acı dolu türküleri, arabada uzun yollar giderken arka arkaya dinlerdi. Benim müzik yolculuğumda beni derinden etkileyen yani dönüm noktam olan bir albüm var. Bir gün babam Sezen Aksu’nun 'Işık Doğudan Yükselir' albümünü almıştı ve döndürüp döndürüp dinlemiştik. Ben o albümü halen daha sıralı olarak ezbere biliyorum. Hani artık bu yaşa geldim, bu kadar senedir bu işi yapıyorum halen daha dinlediğimde inanamadığım, şahane şeylerle dolu bir albüm olarak buluyorum. Açıkçası baba tarafımda saz çalmak, söylemek daima olan şeylerdi. Babamın adı da İbrahim bu arada, sağ olsun babam o yıllarda bu konuda epeyce desteğini verdi" yanıtını verdi.

"ALBÜMDEN SONRA HAFTALARCA BAKTIM"

Melike Şahin, "Her ay şarkılarının dinlenme sayılarını kontrol edip başka müzisyenlerle kıyasladın mı?” sorusunu, “Tabii ki, özellikle yeni bir şarkı çıkardıysam. Hatta albümden sonra haftalarca baktım, 'en çok hangi şarkıyı beğendiler' diye. Bir de çok garip bir durum oluşuyor; Youtube’da başka, konserde bambaşka bir tablo var. Benim dinleyicide en sevdiğim şey; biri başka bir şarkıya kopuyor, diğeri çok başka bir parçaya kopuyor. Biri oradan 'Kara Orman' diyor, diğeri 'Tutuşmuş Beraber', 'Nasır' diyenler çok, şimdi bir de 'Bedelini Ödedim' diyenler başladı. Onları takip etmek için epeyce bakıyorum. Stalk da yapıyorum açıkçası. Türkiye’mizde neler oluyor, yeni neler çıkmış diye bakmak için faydalı oluyor" şeklinde cevapladı.

