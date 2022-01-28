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Melis Birkan kimdir, aslen nereli? Kırmızı Oda dizisi Nazgül karakteri Melis Birkan kaç yaşında ve sevgilisi kim?

28.01.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisinde Nazgül karakteri ile ekranlara dönecek olan Melis Birkan'ın hayatı merak konusu oldu. Son olarak söz dizisinin kadrosunda yer alan Melis Birkan, sevilen dizinin kadrosuna Nazgül rolüyle yer alacak. Peki Melis Birkan kimdir, aslen nereli? Melis Birkan kaç yaşında ve sevgilisi kim? İşte hayatı...

Melis Birkan kimdir, aslen nereli? Kırmızı Oda dizisi Nazgül karakteri Melis Birkan kaç yaşında ve sevgilisi kim?

tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara döneceği haberleriyle gündeme gelen Melis Birkan, dizide Nazgül karakterine hayat verecek. Birkan, daha önce ''Söz'' dizisinde Lidya karakterini canlandırmıştı. Peki Melis Birkan kimdir?

MELİS BİRKAN KİMDİR?

Oyuncu Melis Birkan 15 Temmuz 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale dersleri almıştır. Ünlü isim aynı üniversitede modern dans eğitimini de tamamlamıştır.

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Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan isim, Leyla ile Mecnun dizisinin 3. sezonunda ise "Leyla" rolünde oynamıştır.

MELİS BİRKAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

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2019 Söz Linda Televizyon dizisi
2020 Sefirin Kızı Canan Televizyon dizisi
2020 Menajerimi Ara Kendisi Televizyon dizisi
2021 Sen Ben Lenin İdil Sinema filmi
2005 Çapkın Kiraz Televizyon dizisi
2006 İyi ki Varsın Gizem Televizyon dizisi
2006 Barda Nil
2012-2013 Leyla ile Mecnun Leyla Televizyon dizisi
2013 Saklı Kalan Defne-Gülce Başar Televizyon dizisi
2015 Büyük Sürgün Kafkasya Safiye Televizyon dizisi
2016 46 Yok Olan Ceyla Televizyon dizisi
2016 Müdür Ne'aptın? Konuk oyuncu
2016 Sen Benim HerŞeyimsin Pınar
2006-2008 Köprü Elmas Televizyon dizisi
2007 Amerikalılar Karadeniz'de 2 Çiçek
2007 Komedi Dükkanı Konuk oyuncu
2007 Ulak Emine (Ümmü)
2008 Ayışığı Zeynep Televizyon dizisi
2008 Issız Adam Ada Sadri Alışık Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
2009 Bu Kalp Seni Unutur mu? Cemile Televizyon dizisi
2009 Adını Sen Koy Aybige
2009 Avrupa Yakası Konuk oyuncu Televizyon dizisi
2010 Deli Saraylı Hüma Televizyon dizisi
2012 İşler Güçler Konuk oyuncu Televizyon dizisi


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Kırmızı Oda dizisi Melis Birkan
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