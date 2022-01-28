Melis Birkan kimdir, aslen nereli? Kırmızı Oda dizisi Nazgül karakteri Melis Birkan kaç yaşında ve sevgilisi kim?

tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara döneceği haberleriyle gündeme gelen Melis Birkan, dizide Nazgül karakterine hayat verecek. Birkan, daha önce ''Söz'' dizisinde Lidya karakterini canlandırmıştı. Peki Melis Birkan kimdir?

MELİS BİRKAN KİMDİR?

Oyuncu Melis Birkan 15 Temmuz 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale dersleri almıştır. Ünlü isim aynı üniversitede modern dans eğitimini de tamamlamıştır.

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan isim, Leyla ile Mecnun dizisinin 3. sezonunda ise "Leyla" rolünde oynamıştır.

MELİS BİRKAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2019 Söz Linda Televizyon dizisi

2020 Sefirin Kızı Canan Televizyon dizisi

2020 Menajerimi Ara Kendisi Televizyon dizisi

2021 Sen Ben Lenin İdil Sinema filmi

2005 Çapkın Kiraz Televizyon dizisi

2006 İyi ki Varsın Gizem Televizyon dizisi

2006 Barda Nil

2012-2013 Leyla ile Mecnun Leyla Televizyon dizisi

2013 Saklı Kalan Defne-Gülce Başar Televizyon dizisi

2015 Büyük Sürgün Kafkasya Safiye Televizyon dizisi

2016 46 Yok Olan Ceyla Televizyon dizisi

2016 Müdür Ne'aptın? Konuk oyuncu

2016 Sen Benim HerŞeyimsin Pınar

2006-2008 Köprü Elmas Televizyon dizisi

2007 Amerikalılar Karadeniz'de 2 Çiçek

2007 Komedi Dükkanı Konuk oyuncu

2007 Ulak Emine (Ümmü)

2008 Ayışığı Zeynep Televizyon dizisi

2008 Issız Adam Ada Sadri Alışık Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

2009 Bu Kalp Seni Unutur mu? Cemile Televizyon dizisi

2009 Adını Sen Koy Aybige

2009 Avrupa Yakası Konuk oyuncu Televizyon dizisi

2010 Deli Saraylı Hüma Televizyon dizisi

2012 İşler Güçler Konuk oyuncu Televizyon dizisi



