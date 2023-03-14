Melis Buse Betkayan "Böyle bir ilişki yaşadığım için Rabbim'e tövbe ediyorum" dedikten 1 gün sonra evli sevgilisiyle barıştı

Serbest Hoca olarak tanınan evli sevgilisi Reşit Bozdağ ile bir küs bir barışık ilişkisi olan Melis Buse Betkayan geçtiğimiz gün sevgilisinden dayak yediğini söyleyip ayrıldığını açıklamıştı.

"Böyle bir ilişki yaşadığım için Rabbim'e tövbe ediyorum" diyen eski yarışmacı 2. Sayfa'ya katıldı.

Melis Buse Betkayan, canlı yayında yaşadıklarını anlatırken Bozdağ ile barıştıklarını ve onu sevdiğini söyleyerek sunucuları şaşkına çevirdi. Yaşanan her şeyin karşılıklı olduğunu söyleyen Betkayan, şunları söyledi:

"Kendisiyle görüşüyoruz. Mahkeme süreci devam ediyor şikayetlerimizi geri almadık. Hoş olmayan şeyler yaşandı. Biz 2 aydır birlikteyiz. İlişkim başladığından beri o evli olduğu için çok linçlendim. Evli bir insanla iletişim bile olmadı. Evli olduğunu biliyordum ama boşanma sürecindeydi ben bir şeyi yıkmadım. Evliliği benden önce bitmişti. Biz tanıştıktan sonra kendisi boşanma davası açmıştı. Ben kimsenin evliliğini bozmadım. O kadının da bir suçu yok ve onu incitmek istemiyorum. O ilişki defalarca aldatma ve kavga nedeniyle bitti."

"BİR AYDIR SÜREKLİ KAVGA EDİYORUZ"

"Bu ilişkide mantığımı yitirdim" diyen eski yarışmacı "Biz bir aydır sürekli kavga ediyoruz. O gün de bitirme kararı aldık ve eşyalarını toplayarak gitti. O gün bayağı tartışınca ben onu her yerden engelledim. Birbirimize karşı hoş olmayan şeyler söyledik. Bir süre sonra eve geldi ve tartışma esnasında arbede yaşandı. Telefonumu alarak evden çıktı ben de arkasından koştum. Ben orada bayılmışım. Ayıldığımda etrafımda insanlar, ambulans ve polis vardı. Beni önce darp raporu almam için hastaneye götürdüler" dedi.



"Kulağımdan tuttuğu için kulağım kanamış, boynumdan da tutmuş. Ben bir sinirle onu paylaştım yoksa paylaşmazdım" diyen Melis Buse Betkayan "Ben bu insanla sevdiğim için barıştım" diyerek herkesi şoke etti.

