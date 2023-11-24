Melis Buse Betkayan'ın TikTok fenomeni sevgilisi Reşit Bozdağ gözaltına alındı! Çanta dolusu parayla çektiği video gündem oldu

Yıllar önce katıldığı Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Melis Buse Betkayan, TikTok fenomeni evli sevgilisi Reşit Bozdağ ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmüyor. Son günlerde sosyal medya hesabından çanta dolusu parayla videolar çeken TikTok fenomeni Bozdağ gözaltına alındı.

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla ünlenen Reşit Bozdağ, olaylı şekilde aşk yaşadığı Melis Buse Betkayan ile sık sık karakolluk olmuştu. Daha önce birçok kez birbirinden şikayetçi olan ünlü çiftten Bozdağ, Betkayan'ın kendisine daha önce aldırdığı uzaklaştırma kararına uymadığı gerekçesiyle dün gözaltına alındı.

Sevgilisinin gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Betkayan, Bozdağ hakkındaki kara para aklama iddiasını kesin bir dille yalanlayarak "Zamanında benimle ilgili uzaklaştırma kararı ve konuşma yasağı vardı. Bana yakınlaştığı ve yasağı olmasına rağmen hakaret ettiği için gözaltına alındı. 3 gün yatıp çıkacak. Avukatını da ben tuttum" ifadelerini kullandı.

PARALARLA VİDEO ÇEKMİŞTİ

TikTok'ta yaptığı yayınlarla tanınan Reşit Bozdağ, geçtiğimiz ay "O iş tamam" notuyla bir çanta dolu parayla video çekmişti. Bozdağ'ın o videosu yeniden sosyal medyada gündem oldu.





