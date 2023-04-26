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Melis Sezen sütyensiz pozuyla büyüledi! Dekolteli elbisesi olay oldu

26.04.2023 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle büyük beğeni toplayan Melis Sezen şimdilerde Gülcemal dizisinde rol alıyor. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından sütyensiz pozunu paylaştı.

Melis Sezen sütyensiz pozuyla büyüledi! Dekolteli elbisesi olay oldu

Fox TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisinde rol alan Melis Sezen, Murat Ünalmış ile başrolü paylaşıyor. Oyunculuğu çok beğenilen Sezen güzelliği ile de adeta nefes kesiyor. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı sütyensiz, göğüs dekolteli pozuyla büyük beğeni topladı.

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26 yaşındaki Melis Sezen Gülcemal’de giydiği ve dizinin izleyicileri tarafından çok beğenilen kıyafeti ile paylaşım yaptı.

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Perşembe akşamları yayınlanan Gülcemal'in yeni bölüm tanıtımında iddialı kıyafeti ile boy gösteren Sezen’in imajı sosyal medyada gündem oldu. Dizinin izleyicileri “Geliyor gelmekte olan”, “Fragmanla aşk yaşıyorum”,” Eşi benzeri olmayan yorumlarında bulundu.

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