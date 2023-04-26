Melis Sezen sütyensiz pozuyla büyüledi! Dekolteli elbisesi olay oldu

Fox TV ekranlarında yayınlanan Gülcemal dizisinde rol alan Melis Sezen, Murat Ünalmış ile başrolü paylaşıyor. Oyunculuğu çok beğenilen Sezen güzelliği ile de adeta nefes kesiyor. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı sütyensiz, göğüs dekolteli pozuyla büyük beğeni topladı.

26 yaşındaki Melis Sezen Gülcemal’de giydiği ve dizinin izleyicileri tarafından çok beğenilen kıyafeti ile paylaşım yaptı.

Perşembe akşamları yayınlanan Gülcemal'in yeni bölüm tanıtımında iddialı kıyafeti ile boy gösteren Sezen’in imajı sosyal medyada gündem oldu. Dizinin izleyicileri “Geliyor gelmekte olan”, “Fragmanla aşk yaşıyorum”,” Eşi benzeri olmayan yorumlarında bulundu.



