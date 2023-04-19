Hangi cilt tipi hangi güneş kremini kullanmalı? En iyi güneş kremi tavsiyeleri

Güneş kremleri, yaz kış demeden mutlaka kullanmanız gereken ürünler arasında yer alıyor. Ancak cildinizi koruyabilmek için seçtiğiniz ürünün cilt tipinize uygun olması önemli. Böylece cildinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderebilirsiniz. Eğer cildinize uygun bir güneş kremi arıyorsanız en iyi bakım ürünlerini derlediğimiz listemizi inceleyebilirsiniz. Haydi gelin, listemizdeki o ürünlere beraber bakalım!

1. Günlük nemlendiriciniz ve güneş koruyucunuz bir arada: The Purest Solutions Invisible UV Protection Güneş Kremi

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The Purest Solutions Invisible UV Protection Güneş Kremi, UVA ışınlarına karşı 8 saat ve üzeri korumayı destekler. İçeriğinde bulunan nemlendirici aktifler sayesinde cildinizin nem dengesini korur ve üç farklı cilt tabakasında nemlendirme etkisi yaratır. Böylece cildiniz ışıl ışıl ve sağlıklı görünür. Tüm cilt tiplerinin kullanabileceği ürün yağlanmaya sebep olmadan cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korur.

2. Kuru ciltlere özel bir ürün: La Roche-Posay Anthelios UVMune SPF50+ Nemlendirici Güneş Kremi

Kuru ve hassas ciltler için özel olarak geliştirilen La Roche Posay Anthelios UVMune Güneş Kremi, geniş spektrumlu koruması ile cildinizi UVA, UVB ve kızılötesi ışınlara karşı korumaya yardımcı olur. Ayrıca geliştirilmiş formülü sayesinde sebum ve ter kaynaklı oluşabilecek parlamaları kontrol altına alır. Cildinizde yapışkan ve yağlı bir his bırakmadan kolayca emilir.

3. Bebeklerden yetişkinlere herkese uygun: Mustela Very High Protection Sun Güneş Koruyucu Losyon

Yüksek koruma faktörüne sahip olan Mustela Very High Protection Güneş Korucu Losyonu hem bebeklerin hem yetişkinlerin kullanabileceği bir güneş kremi. Üstelik atopiye eğilimli ciltler de dâhil tüm cilt tipleri için uygun. Su ve yağ bazlı homojen bir karışıma sahip olması sayesinde güneş koruyucuyu cildinize kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

4. Leke ve yaşlanma karşıtı: Bioderma Photoderm SPOT SPF 50+ Leke Giderici Etkiye Sahip Güneş Koruyucu Krem

Eğer leke sorunu yaşıyorsanız veya lekeye eğilimli bir cilde sahipseniz Bioderma Photoderm SPOT SPF 50+ Leke Giderici Etkiye Sahip Güneş Koruyucu Krem'i inceleyebilirsiniz. Ürün, yüksek UVA ve UVB koruyuculuğu sayesinde cildinizi güneşe karşı korumaya alıyor. Güneş kaynaklı erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesine yardımcı hücresel bioprotection formülü sayesinde hücreden başlayan koruma sağlıyor. Böylece spesifik aktif içerikleriyle lekelenme riskini azaltmaya yardım ediyor.

5. Dermatologların tavsiyesi: Dermoskin Face Protection SPF 50 Güneş Kremi

Dermoskin Face Protection SPF 50 Güneş Kremi, UVA ve UVB ışınlarına karşı güçlü bir korumaya sahip. İçerisinde bulunan su bazlı titanium dioxide filtresi sayesinde ciltte sivilce ve yağlanma yapmıyor, beyazlık bırakmıyor. Su bazlı filtrelerin çoğunlukta olduğu ürünü özellikle yağlı ve sivilceye eğimli ciltler rahatlıkla kullanabilirler. Güneş kreminin paraben ve parfüm içermediğini de belirtelim.

6. Yağlı ve karma ciltler hayran kalacak: Babé Laboratories Oil-Free Yüz Güneş Kremi SPF 50+

Yağlı, karma ve akneye eğilimli ciltler için geliştirilen Babé Laboratories Oil-Free Yüz Güneş Kremi SPF 50+ yağsız bir yapıya sahip. Bu sayede cildinize mat bir görünüm veriyor. Cildinize kolaylıkla emilen yapısı ile yüzünüzde beyazlık bırakmıyor. Ayrıca içerisindeki antioksidanların desteği ile cildinizi yatıştırmaya destek oluyor. 7.5 pH değerine sahip olan güneş kreminin güneşe bağlı yaşlanmayı yavaşlattığını da belirtelim.

7. Normal ciltler için ideal: Avene Fluide SPF 50+ Normal ve Karma İçin Renkli Güneş Koruyucu Krem

Ultra geniş spektruma sahip Avene Fluide SPF 50+ Normal ve Karma İçin Renkli Güneş Koruyucu Krem, özel formülüyle normal ve karma cilt tiplerine uygun bir ürün. Renkli olduğu için cilt tonunu eşitlemeye de yardımcı oluyor. Suya ve tere ekstra dayanıklı olan güneş kremini güneşe çıkmadan önce yüz ve boyun bölgenize uygulamanız gerekiyor.

8. Hayatınızı değiştirecek o ürün: Solante Pigmenta Lotion Spf 50+

Lekelenmeye yatkın ciltler için özel olarak geliştirilen güneş koruyucu Solante Pigmenta Lotion Spf 50+, cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı korurken lekelerle de mücadele eder. Pigmentasyon oluşumunu engelleyerek eşit cilt görünümünü destekler. Yağsız güneş koruyucu, cildi etkili şekilde nemlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca cildinizi yatıştırır ve besler. Eğer lekeye yatkın bir cilde sahipseniz güneş kremine şans verebilirsiniz.

9. Hem makyaj altına baz hem güneş koruyucu: L'Oréal Paris Revitalift Clinical SPF 50+ Günlük Yüksek UV Korumalı Yüz Güneş Kremi

L'Oréal Paris Revitalift Clinical SPF 50+ Günlük Yüksek UV Korumalı Yüz Güneş Kremi tüm cilt tipleri için uygun ürünlerden bir diğeri. Gelişmiş UV koruması ile yaşlanma belirtilerini azaltmaya, ince çizgi oluşumunu önlemeye ve cilt tonu eşitsizliğinizi gidermeye destek olur. Aynı zamanda içerisinde bulunan C vitamini ile cildinize ışıltılı bir görünüm kazandırır. Ayrıca makyajınızın altına kullandığınız zaman makyajın kalıcılığını artırabilmenizi sağlar.

10. Mat cilt görünümünü severler buraya: Vichy Capital Soleil Çok Yüksek Korumalı Matlaştırıcı Yüz Güneş Kremi

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Yağlı, karma ve akneye eğilimli cilt tiplerine hitap eden Vichy Capital Soleil Çok Yüksek Korumalı Matlaştırıcı Yüz Güneş Kremi; cildinizdeki fazla yağı emerek parlamayı kontrol altına alıyor. Korumanın sürekliliğini sağlayabilmek için ürünün yüzme, terleme gibi durumlardan sonra tekrar uygulanması gerekiyor. Ürünün ciltte yağlı bir his bırakmadığını ve parlamaya neden olmadığını da belirtelim.

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