KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Hangi cilt tipi hangi güneş kremini kullanmalı? En iyi güneş kremi tavsiyeleri

Hangi cilt tipi hangi güneş kremini kullanmalı? En iyi güneş kremi tavsiyeleri

18.04.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş kremleri günlük cilt bakım rutinlerinin vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor. Fakat bu ürünlerden en iyi şekilde yararlanabilmek için cilt tipinize en uygun ürünü seçmeniz gerekiyor. "Cildime uygun ürünü nasıl bulacağım?" diye düşünüyorsanız merak etmenize gerek yok. Hangi cilt tipine sahip olursanız olun, hazırladığımız listede size en uygun ürün bulabilirsiniz.

Hangi cilt tipi hangi güneş kremini kullanmalı? En iyi güneş kremi tavsiyeleri

Güneş kremleri, yaz kış demeden mutlaka kullanmanız gereken ürünler arasında yer alıyor. Ancak cildinizi koruyabilmek için seçtiğiniz ürünün cilt tipinize uygun olması önemli. Böylece cildinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde giderebilirsiniz. Eğer cildinize uygun bir güneş kremi arıyorsanız en iyi bakım ürünlerini derlediğimiz listemizi inceleyebilirsiniz. Haydi gelin, listemizdeki o ürünlere beraber bakalım!

1. Günlük nemlendiriciniz ve güneş koruyucunuz bir arada: The Purest Solutions Invisible UV Protection Güneş Kremi

Adsız tasarım - 2023-04-18T170425.221

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

The Purest Solutions Invisible UV Protection Güneş Kremi, UVA ışınlarına karşı 8 saat ve üzeri korumayı destekler. İçeriğinde bulunan nemlendirici aktifler sayesinde cildinizin nem dengesini korur ve üç farklı cilt tabakasında nemlendirme etkisi yaratır. Böylece cildiniz ışıl ışıl ve sağlıklı görünür. Tüm cilt tiplerinin kullanabileceği ürün yağlanmaya sebep olmadan cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korur.

Ürünü İncele

2. Kuru ciltlere özel bir ürün: La Roche-Posay Anthelios UVMune SPF50+ Nemlendirici Güneş Kremi

Adsız tasarım - 2023-04-18T170533.188

Kuru ve hassas ciltler için özel olarak geliştirilen La Roche Posay Anthelios UVMune Güneş Kremi, geniş spektrumlu koruması ile cildinizi UVA, UVB ve kızılötesi ışınlara karşı korumaya yardımcı olur. Ayrıca geliştirilmiş formülü sayesinde sebum ve ter kaynaklı oluşabilecek parlamaları kontrol altına alır. Cildinizde yapışkan ve yağlı bir his bırakmadan kolayca emilir.

Ürünü İncele

3. Bebeklerden yetişkinlere herkese uygun: Mustela Very High Protection Sun Güneş Koruyucu Losyon

Adsız tasarım - 2023-04-18T170502.191

Yüksek koruma faktörüne sahip olan Mustela Very High Protection Güneş Korucu Losyonu hem bebeklerin hem yetişkinlerin kullanabileceği bir güneş kremi. Üstelik atopiye eğilimli ciltler de dâhil tüm cilt tipleri için uygun. Su ve yağ bazlı homojen bir karışıma sahip olması sayesinde güneş koruyucuyu cildinize kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Leke ve yaşlanma karşıtı: Bioderma Photoderm SPOT SPF 50+ Leke Giderici Etkiye Sahip Güneş Koruyucu Krem

Adsız tasarım - 2023-04-18T170705.201

Eğer leke sorunu yaşıyorsanız veya lekeye eğilimli bir cilde sahipseniz Bioderma Photoderm SPOT SPF 50+ Leke Giderici Etkiye Sahip Güneş Koruyucu Krem'i inceleyebilirsiniz. Ürün, yüksek UVA ve UVB koruyuculuğu sayesinde cildinizi güneşe karşı korumaya alıyor. Güneş kaynaklı erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesine yardımcı hücresel bioprotection formülü sayesinde hücreden başlayan koruma sağlıyor. Böylece spesifik aktif içerikleriyle lekelenme riskini azaltmaya yardım ediyor.

Ürünü İncele

5. Dermatologların tavsiyesi: Dermoskin Face Protection SPF 50 Güneş Kremi

Adsız tasarım - 2023-04-18T170747.309

Dermoskin Face Protection SPF 50 Güneş Kremi, UVA ve UVB ışınlarına karşı güçlü bir korumaya sahip. İçerisinde bulunan su bazlı titanium dioxide filtresi sayesinde ciltte sivilce ve yağlanma yapmıyor, beyazlık bırakmıyor. Su bazlı filtrelerin çoğunlukta olduğu ürünü özellikle yağlı ve sivilceye eğimli ciltler rahatlıkla kullanabilirler. Güneş kreminin paraben ve parfüm içermediğini de belirtelim.

Ürünü İncele

6. Yağlı ve karma ciltler hayran kalacak: Babé Laboratories Oil-Free Yüz Güneş Kremi SPF 50+

Adsız tasarım - 2023-04-18T170823.147

Yağlı, karma ve akneye eğilimli ciltler için geliştirilen Babé Laboratories Oil-Free Yüz Güneş Kremi SPF 50+ yağsız bir yapıya sahip. Bu sayede cildinize mat bir görünüm veriyor. Cildinize kolaylıkla emilen yapısı ile yüzünüzde beyazlık bırakmıyor. Ayrıca içerisindeki antioksidanların desteği ile cildinizi yatıştırmaya destek oluyor. 7.5 pH değerine sahip olan güneş kreminin güneşe bağlı yaşlanmayı yavaşlattığını da belirtelim.

Ürünü İncele

7. Normal ciltler için ideal: Avene Fluide SPF 50+ Normal ve Karma İçin Renkli Güneş Koruyucu Krem

Adsız tasarım - 2023-04-18T170908.361

Ultra geniş spektruma sahip Avene Fluide SPF 50+ Normal ve Karma İçin Renkli Güneş Koruyucu Krem, özel formülüyle normal ve karma cilt tiplerine uygun bir ürün. Renkli olduğu için cilt tonunu eşitlemeye de yardımcı oluyor. Suya ve tere ekstra dayanıklı olan güneş kremini güneşe çıkmadan önce yüz ve boyun bölgenize uygulamanız gerekiyor.

Ürünü İncele

8. Hayatınızı değiştirecek o ürün: Solante Pigmenta Lotion Spf 50+

Adsız tasarım - 2023-04-18T170939.109

Lekelenmeye yatkın ciltler için özel olarak geliştirilen güneş koruyucu Solante Pigmenta Lotion Spf 50+, cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı korurken lekelerle de mücadele eder. Pigmentasyon oluşumunu engelleyerek eşit cilt görünümünü destekler. Yağsız güneş koruyucu, cildi etkili şekilde nemlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca cildinizi yatıştırır ve besler. Eğer lekeye yatkın bir cilde sahipseniz güneş kremine şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Hem makyaj altına baz hem güneş koruyucu: L'Oréal Paris Revitalift Clinical SPF 50+ Günlük Yüksek UV Korumalı Yüz Güneş Kremi

Adsız tasarım - 2023-04-18T171053.188

L'Oréal Paris Revitalift Clinical SPF 50+ Günlük Yüksek UV Korumalı Yüz Güneş Kremi tüm cilt tipleri için uygun ürünlerden bir diğeri. Gelişmiş UV koruması ile yaşlanma belirtilerini azaltmaya, ince çizgi oluşumunu önlemeye ve cilt tonu eşitsizliğinizi gidermeye destek olur. Aynı zamanda içerisinde bulunan C vitamini ile cildinize ışıltılı bir görünüm kazandırır. Ayrıca makyajınızın altına kullandığınız zaman makyajın kalıcılığını artırabilmenizi sağlar.

Ürünü İncele

10. Mat cilt görünümünü severler buraya: Vichy Capital Soleil Çok Yüksek Korumalı Matlaştırıcı Yüz Güneş Kremi

Adsız tasarım - 2023-04-18T171139.158

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yağlı, karma ve akneye eğilimli cilt tiplerine hitap eden Vichy Capital Soleil Çok Yüksek Korumalı Matlaştırıcı Yüz Güneş Kremi; cildinizdeki fazla yağı emerek parlamayı kontrol altına alıyor. Korumanın sürekliliğini sağlayabilmek için ürünün yüzme, terleme gibi durumlardan sonra tekrar uygulanması gerekiyor. Ürünün ciltte yağlı bir his bırakmadığını ve parlamaya neden olmadığını da belirtelim.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Dolgun, hacimli kaşlara ve kirpiklere sahip olmak zor değil! İşte yapmanız gerekenler

Dolgun, hacimli kaşlara ve kirpiklere sahip olmak zor değil! İşte yapmanız gerekenler

 Cilt kusurlarını anında yok eden, yüksek kapatıcı fondötenlerle güzelliğinize güzellik katın

Cilt kusurlarını anında yok eden, yüksek kapatıcı fondötenlerle güzelliğinize güzellik katın

 TikTok'ta viral oldu! Herkes bu filtreyi gerçek sanıyor...

TikTok'ta viral oldu! Herkes bu filtreyi gerçek sanıyor...

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

 Cildinize nefes aldıracak en iyi vücut peelinglerini sizin için seçtik

Cildinize nefes aldıracak en iyi vücut peelinglerini sizin için seçtik

 Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

 Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Güzellik salonlarına servet harcamayın! İşte evde protez tırnak yapmanın püf noktaları

Güzellik salonlarına servet harcamayın! İşte evde protez tırnak yapmanın püf noktaları

 Lüks markaların pahalı kıyafetlerine uygun fiyatlı alternatif parçaları sizin için seçtik

Lüks markaların pahalı kıyafetlerine uygun fiyatlı alternatif parçaları sizin için seçtik

 Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
güneş kremi avene güneş kremi bioderma güneş kremi dermoskin güneş kremi en iyi güneş kremi la roche güneş kremi la roche posay güneş kremi missha güneş kremi mustela güneş kremi nivea güneş kremi procsin güneş kremi sebamed güneş kremi sinoz güneş kremi solante güneş kremi su bazlı güneş kremi doktorların önerdiği en iyi güneş kremi 50 faktör güneş kremi mineral filtreli güneş kremi güneş kremi faydaları güneş kreminin faydaları güneş kremi ne işe yarar Güneş spektrum posa

İş birliği İçerikleri

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Her kadının parfüm koleksiyonunda yer alması gereken eşsiz bir koku: Paco Rabanne Olympea!

Her kadının parfüm koleksiyonunda yer alması gereken eşsiz bir koku: Paco Rabanne Olympea!

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, sade ve şık olmanın anahtarı basic tişört modelleri

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, sade ve şık olmanın anahtarı basic tişört modelleri

Kullananların öve öve bitiremediği Philips kahve makinelerini sizin için inceledik

Kullananların öve öve bitiremediği Philips kahve makinelerini sizin için inceledik

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Damak çatlatan lezzetiyle birbirinden güzel bayram çikolataları ve şekerleri burada!

Damak çatlatan lezzetiyle birbirinden güzel bayram çikolataları ve şekerleri burada!

Tümünü Gör
Damak çatlatan lezzetiyle birbirinden güzel bayram çikolataları ve şekerleri burada!

Damak çatlatan lezzetiyle birbirinden güzel bayram çikolataları ve şekerleri burada!

Ufak bir dokunuşla kombinlerinizin tüm havası değişecek! İşte birbirinden güzel şapka modelleri

Ufak bir dokunuşla kombinlerinizin tüm havası değişecek! İşte birbirinden güzel şapka modelleri

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin

Cildinize nefes aldıracak en iyi vücut peelinglerini sizin için seçtik

Cildinize nefes aldıracak en iyi vücut peelinglerini sizin için seçtik

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Tümünü Gör
Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Dikey süpürge almayı düşünüyorsanız bakmadan geçmeyin! Güçlü, kaliteli modeller burada

Dikey süpürge almayı düşünüyorsanız bakmadan geçmeyin! Güçlü, kaliteli modeller burada

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Para biriktiremeyen kalmayacak! İşte sizi para biriktirmeye teşvik edecek en farklı kumbaralar

Para biriktiremeyen kalmayacak! İşte sizi para biriktirmeye teşvik edecek en farklı kumbaralar

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Her kadının parfüm koleksiyonunda yer alması gereken eşsiz bir koku: Paco Rabanne Olympea!

Her kadının parfüm koleksiyonunda yer alması gereken eşsiz bir koku: Paco Rabanne Olympea!

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, sade ve şık olmanın anahtarı basic tişört modelleri

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, sade ve şık olmanın anahtarı basic tişört modelleri

Kullananların öve öve bitiremediği Philips kahve makinelerini sizin için inceledik

Kullananların öve öve bitiremediği Philips kahve makinelerini sizin için inceledik

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Damak çatlatan lezzetiyle birbirinden güzel bayram çikolataları ve şekerleri burada!

Damak çatlatan lezzetiyle birbirinden güzel bayram çikolataları ve şekerleri burada!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

54 yaşındaki Jennifer Aniston yaşlanma karşıtı güzellik sırrını açıkladı! "Yüzümü fazla yıkamıyorum"

54 yaşında genç görünmesini sağlayan güzellik sırrını açıkladı

İnternetten aldığı elbise eve gelince hayal kırıklığına uğradı! Sosyal medyada viral oldu

İnternetten aldığı elbise eve gelince hayal kırıklığına uğradı

63 yaşındaki kadın genç görünmesini sağlayan yaşlanma karşıtı bakımını açıkladı

63 yaşındaki kadın genç görünümünün sırrını açıkladı

73 yaşındaki Vera Wang yaşlanma karşıtı güzellik sırrını açıkladı! Kırışıklık olmaması için...

73 yaşındaki kadın yaşlanma karşıtı güzellik sırrını açıkladı

Saçlarını uzatmak için uyguladığı 3 adımı anlattı! Sağlıklı ve uzun saçlara kavuşmak çok kolay

Uzman saçlarını uzatmak için uyguladığı 3 adımı anlattı

Model 2023 trendi göğüs altı dekolteli bikinisiyle göz kamaştırdı! "Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel kadını!"

Göğüs altı bikinisiyle göz kamaştırdı! "En güzel kadın!"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.