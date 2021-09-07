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  4. Melis Sezen ve Hatice Şendil pişti oldu! Sosyal medyada takipçileri ikiye bölündü

Melis Sezen ve Hatice Şendil pişti oldu! Sosyal medyada takipçileri ikiye bölündü

07.09.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen iki ismi Melis Sezen ve Hatice Şendil, aynı elbiseyi giyerek sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Sadakatsiz’in yıldızıyla, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yıldızlarının tercihi sosyal medyayı ikiye böldü.

Melis Sezen ve Hatice Şendil pişti oldu! Sosyal medyada takipçileri ikiye bölündü

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen ile Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Terken Hatun’u Hatice Şendil pişti oldu. Derin dekolteli, sarı, mini elbiseyle poz veren ikili sosyal medyayı ikiye böldü.

hatice şendil

Melis Sezen ve Hatice Şendil, derin dekolteli süper mini elbiseleri ile verdikleri pozları Instagram hesaplarında yayınladı. Aynı sarı elbiseyi giyen ikili, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

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Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar, birçok Instagram hesabında yan yana getirilerek yayınlandı ve ikili kıyaslandı.

Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen süper mini elbisesiyle poz verdiSadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen süper mini elbisesiyle poz verdi


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Anahtar Kelimeler:
Hatice Şendil Melis Sezen
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