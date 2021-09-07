Melis Sezen ve Hatice Şendil pişti oldu! Sosyal medyada takipçileri ikiye bölündü

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen ile Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Terken Hatun’u Hatice Şendil pişti oldu. Derin dekolteli, sarı, mini elbiseyle poz veren ikili sosyal medyayı ikiye böldü.

Melis Sezen ve Hatice Şendil, derin dekolteli süper mini elbiseleri ile verdikleri pozları Instagram hesaplarında yayınladı. Aynı sarı elbiseyi giyen ikili, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar, birçok Instagram hesabında yan yana getirilerek yayınlandı ve ikili kıyaslandı.



