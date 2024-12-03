Melisa Döngel ödül gecesindeki dekoltesiyle gündemde! "Estetik değil çirkin"

Son olarak 'Kirli Sepeti'nin Aylin'i olarak ekranda boy gösteren Melisa Döngel özel hayatıyla gündeme geliyor.

Bandırmaspor'da forma giyen futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile yeni aşka yelken açan Döngel bir süre önce sevgilisiyle görüntülenmişti.

Oyuncu GQ Men of the Year ödül törenine yalnız katıldı. Gecede aşk sorularını geçiştiren Döngel'in tarzı sosyal medyada çok konuşuldu.

Melisa Döngel deri siyah elbise ve eldivenleriyle dikkat çekerken oyuncunun dekoltesi gözlerden kaçmadı. Melisa Döngel, Yasemin Yılmaz’ın tasarladığı dikkat çeken kombiniyle ödül töreninde boy gösterirken yorumlar da gecikmedi.



Döngel'in dekoltesini görenler "Dekolte denilen şey estetik görünür. Bu ise başka bir şey bir o kadar da çirkin", "Güzel kadınlar neden kendilerine bunu yapıyor", "Çok kötü görünüyor", "Farklı olmak için bu kadar çaba sarf etmeye gerek var mı gerçekten" yorumlarında bulundu.