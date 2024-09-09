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  4. İddialı pozları ve fit hali dikkat çekiyordu! Melisa Döngel'in zayıflama sırrı: Sabahları suyun içine 1 yemek kaşığı alıç sirkesi koyuyor

İddialı pozları ve fit hali dikkat çekiyordu! Melisa Döngel'in zayıflama sırrı: Sabahları suyun içine 1 yemek kaşığı alıç sirkesi koyuyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.09.2024 12:04
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Son dönemde zayıflayan Melisa Döngel sağlıklı beslenme ve sporun yanında bakın ne yapıyor! Siz de bu küçük detayı her sabah yaparak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

İddialı pozları ve fit hali dikkat çekiyordu! Melisa Döngel'in zayıflama sırrı: Sabahları suyun içine 1 yemek kaşığı alıç sirkesi koyuyor

Son dönemde iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Melisa Döngel’in fit görünümünün sırrı ortaya çıktı.

Düzenli spor ve dengeli beslenmeye özen gösteren Döngel aynı zamanda uyanır uyanmaz bazı küçük detayları da ihmal etmiyor.

Güzelliğiyle ve formuyla dikkat çeken Melisa Döngel, katıldığı bir programda formunu nasıl koruduğunu açıkladı.

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65 kg olan Döngel, "Yürüyüş yapıyorum. Bir de akşam 6'dan sonra yemek yemediğin takdirde kilo almıyorsun. Sabahları kalktığım zaman da su bardağının içine 1 yemek kaşığı alıç sirkesi koy. Bütün gün senin yağını yaksın, metabolizmanı hızlandırsın" sözleriyle nasıl zayıfladığını paylaştı.

ALIÇ SİRKESİ ZAYIFLATIYOR MU?

Alıç sirkesi, son yıllarda zayıflama amacıyla popüler hale gelen doğal ürünlerden biridir. Alıç meyvesinden elde edilen bu sirke, sağlık açısından birçok fayda sunabilir ve kilo vermede destekleyici olabilir.

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Alıç sirkesi, bağırsak sağlığını destekleyerek kabızlık gibi sindirim sorunlarının önüne geçebilir. Bu da daha düzenli bir sindirim sistemine sahip olmayı ve şişkinlik hissini azaltmayı sağlar.

Alıç sirkesinin zayıflama üzerindeki bir diğer etkisi ise iştah kontrolüdür. Düzenli olarak tüketildiğinde iştahı dengeleyebilir ve açlık krizlerini azaltabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel
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