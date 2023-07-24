Melisa Döngel Survivor’ın yıldızıyla pozlarını paylaştı! Samimi halleri dikkat çekti

Şimdilerde Aşk Taktikleri 2 ile izleyici karşısına çıkan Melisa Döngel başarılı dizileri kadar aşk hayatıyla da çok konuşuluyor. En son adı Sergen Yalçın ile aşk iddialarına karışan Döngel uzun süre gündemde yer almıştı.

23 yaşındaki ünlü isim Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından biri olan ve daha sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Emin Günenç’in doğum gününü kutladı.

Ünlü ismin paylaşımındaki samimi halleri dikkat çekti. Sosyal medyada "Sevgililer mi", "Çok yakışmışlar", "Survivor Emin her yerde" yorumları yapıldı.

1994 doğumlu olan Emin Günenç, Marmara Üniversitesi Makine Ressamlığı Bölümü mezunu. Üniversiteyi bitirince oyunculuk eğitimi alan ünlü isim Survivor'a katılarak herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

Bir Annenin Günahı dizisinde rol alan Emin Günenç şimdilerde Üvey Anne oyuncuları arasında yer alıyor.



