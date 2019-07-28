Melisa Ercan, 14 Yaş Avrupa Ferdi Şampiyonası'nda finalde

Ülkelerin en iyi sporcularının yarıştığı organizasyonda Ercan, ilk turu bay olarak geçtikten sonra sırasıyla Sloven Ela Nala Milic'i 6-0, 6-3, İtalyan Anna Paradisi'yi 6-0, 6-3, İsviçreli Celine Naef'i 7-6, 6-4 yenerek çeyrek finale ulaştı.

Çeyrek finalde Polonyalı Malwina Rowinska'yı 6-3, 6-2, yarı finalde de Slovak Nikola Daubnerova'yı 3-6, 7-5, 7-5 yenen Ercan, böylece yarın Avrupa Şampiyonluğu için Yunan Michaela Laki ile karşılaşma hakkını elde etti. Avrupa Şampiyonluğu final maçı 28 Temmuz Pazar günü, turnuvanın düzenlendiği Tenisovy klub Baník'te 1 numaralı kortta oynanacak.

