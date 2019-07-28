Melisa Ercan, 14 Yaş Avrupa Ferdi Şampiyonası'nda finalde

Ülkelerin en iyi sporcularının yarıştığı organizasyonda Ercan, ilk turu bay olarak geçtikten sonra sırasıyla Sloven Ela Nala Milic'i 6-0, 6-3, İtalyan Anna Paradisi'yi 6-0, 6-3, İsviçreli Celine Naef'i 7-6, 6-4 yenerek çeyrek finale ulaştı.
Çeyrek finalde Polonyalı Malwina Rowinska'yı 6-3, 6-2, yarı finalde de Slovak Nikola Daubnerova'yı 3-6, 7-5, 7-5 yenen Ercan, böylece yarın Avrupa Şampiyonluğu için Yunan Michaela Laki ile karşılaşma hakkını elde etti. Avrupa Şampiyonluğu final maçı 28 Temmuz Pazar günü, turnuvanın düzenlendiği Tenisovy klub Baník'te 1 numaralı kortta oynanacak.
Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı sözleri
Cruyff Kupası, Ajax'ın oldu
Galatasaray için bomba iddia
Trabzon, Parma'yı geçemedi
Kartal'ı Eibar avladı
Ali Koç transfer müjdelerini açıkladı
Beşiktaş transferi açıkladı!
Terim ve Cengiz'e olay gönderme
Merih'in menajeri açıkladı
'Genç geldim, dede oldum'
Marcao'dan Fatih Terim itirafı
Bir yıldız isim daha Çin'e gitti
Adana Demir, Zira'yı devirdi
İtalya Merih Demiral'ı konuşuyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum