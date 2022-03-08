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Melisa Şenolsun'dan Ahmet Hakan'a tepki: 8 Mart için düzmece...

08.03.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya hakkındaki yazısının yankıları sürüyor. Hazal Kaya'ya destek yağarken Ahmet Hakan ise eleştiri oklarının hedefinde. Son olarak Melisa Şenolsun tepkisini sosyal medyadan gösterdi ve "8 Mart için düzmece bir yazı yazmadan önce bir kadını karalamak neden?" dedi.

Melisa Şenolsun'dan Ahmet Hakan'a tepki: 8 Mart için düzmece...

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazal Kaya’nın oyunculuğundan ‘nefret ettiğini’ yazınca büüyk tepki çekti. Ahmet Hakan’a yanıt veren Hazal Kaya ise “Beğenmemiş olabilirsiniz. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız” ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'nın ardından kadın oyuncuların paylaşımları sürüyor. Son olarak Melisa Şenolsun bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

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"8 Mart için düzmece bir yazı yazmadan önce bir kadını karalamak neden? Hakaret seviyesinde eleştirmek neden? Nezaket ve nesnellikten bu kadar uzak olmak neden? Bu şiddet dilidir. Bunu artık fark edin."


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Ahmet Hakan Melisa Şenolsun
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