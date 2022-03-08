Melisa Şenolsun'dan Ahmet Hakan'a tepki: 8 Mart için düzmece...

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazal Kaya’nın oyunculuğundan ‘nefret ettiğini’ yazınca büüyk tepki çekti. Ahmet Hakan’a yanıt veren Hazal Kaya ise “Beğenmemiş olabilirsiniz. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız” ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'nın ardından kadın oyuncuların paylaşımları sürüyor. Son olarak Melisa Şenolsun bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

"8 Mart için düzmece bir yazı yazmadan önce bir kadını karalamak neden? Hakaret seviyesinde eleştirmek neden? Nezaket ve nesnellikten bu kadar uzak olmak neden? Bu şiddet dilidir. Bunu artık fark edin."



