MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melisa Şenolsun sezonu açtı! Sere serpe keyif yaptı

Melisa Şenolsun sezonu açtı! Sere serpe keyif yaptı

27.05.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun tatil sezonunu açtı. Sosyal medyadan bikinili pozlarını paylaşan güzel oyuncu deniz yatağında sere serpe uzanıp güneşin ve denizin tadını çıkardı. Melisa Şenolsun'un pozlarını görenler "Su gibisin" yorumları yaptı.

Melisa Şenolsun sezonu açtı! Sere serpe keyif yaptı

Melisa Şenolsun pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak sütyen giymeden bir paylaşım yapan oyuncu bir takipçisinin MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın sözlerine gönderme yaparak "Sütyensizsiniz kızmasınlar" yorumunda bulunmasına "Karışamazlar, hakları yok, anlayacaklar başka yol yok" yanıtını vermişti.

Tarzıyla takipçilerinden her zaman tam not alan güzel oyuncu tatil sezonunu açtı. Denizin ortasında çekilmiş bir karesini paylaşan Melisa Şenolsun güneşin ve denizin tadını çıkardı. Deniz yatağında sere serpe yatan Melisa Şenolsun o anlarını paylaştıktan sonra bikinili hallerini de paylaştı.

12

Melisa Şenolsun'un fit vücudunu gören takipçileri "Çok güzelsin", "Su gibisin" yorumları yaptı.

34

55

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zor günler geride kaldı! Romantik tatilZor günler geride kaldı! Romantik tatil
Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..." Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."
Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."Sosyal medyada gündem oldu! "Külotsuz fotoğrafını..."
Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

Derya öğretmen ile kızı defne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı! Korkunç kazada kahreden detay

Derya öğretmen ile kızı defne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı! Korkunç kazada kahreden detay

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

O ülkeden dünyaya acil durum çağrısı! Devlet başkanı acı tabloyu açıkladı

O ülkeden dünyaya acil durum çağrısı! Devlet başkanı acı tabloyu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Çok yanlış yapıyorsunuz: Ziyafet zehir olmasın

Çok yanlış yapıyorsunuz: Ziyafet zehir olmasın

İbn-i Sina reçetesi: Çareyi uzaklarda aramayın

İbn-i Sina reçetesi: Çareyi uzaklarda aramayın

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.