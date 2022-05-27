Melisa Şenolsun sezonu açtı! Sere serpe keyif yaptı

Melisa Şenolsun pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak sütyen giymeden bir paylaşım yapan oyuncu bir takipçisinin MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın sözlerine gönderme yaparak "Sütyensizsiniz kızmasınlar" yorumunda bulunmasına "Karışamazlar, hakları yok, anlayacaklar başka yol yok" yanıtını vermişti.

Tarzıyla takipçilerinden her zaman tam not alan güzel oyuncu tatil sezonunu açtı. Denizin ortasında çekilmiş bir karesini paylaşan Melisa Şenolsun güneşin ve denizin tadını çıkardı. Deniz yatağında sere serpe yatan Melisa Şenolsun o anlarını paylaştıktan sonra bikinili hallerini de paylaştı.

Melisa Şenolsun'un fit vücudunu gören takipçileri "Çok güzelsin", "Su gibisin" yorumları yaptı.





