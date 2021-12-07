Melisa Şenolsun'un elbisesi Melis Sezen'le kıyaslandı! "Dekolteler yarışması mı yapılıyor?"

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Şenolsun Altın Kelebek için iddialı bir seçim yaptı.

Derin göğüs dekoltesi tercih ettiği kıyafetiyle verdiği pozları paylaşan Melisa Şenolsun'a yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Aynı törende giydiği elbiseyle gündeme gelen Melis Sezen ile karşılaştırılan Şenolsun hayranlarını ikiye böldü. Melisa Şenolsun'a yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Melis'i gölgede bırakır?

Dekolteler yarışması mı yapılıyor?

Hiç giymeseydin

Çok iyi olmuş

Ya kendine niye bunları yapıyorsun hem yetenekli hem de güzel bir oyuncusun sana hiç yakışmıyor böyle kıyafetler

Siz hangisini daha çok beğendiniz? Melis Sezen Melisa Şenolsun



