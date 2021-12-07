Melisa Şenolsun'un elbisesi Melis Sezen'le kıyaslandı! "Dekolteler yarışması mı yapılıyor?"

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.
Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Şenolsun Altın Kelebek için iddialı bir seçim yaptı.
Derin göğüs dekoltesi tercih ettiği kıyafetiyle verdiği pozları paylaşan Melisa Şenolsun'a yorum yağdı.
Aynı törende giydiği elbiseyle gündeme gelen Melis Sezen ile karşılaştırılan Şenolsun hayranlarını ikiye böldü. Melisa Şenolsun'a yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
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