Melisa Sözen'den 'Kırmızı Oda' açıklaması!

Daha önce 'Çemberimde Gül Oya', 'Bir Bulut Olsam', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Alef', 'Hayat Şarkısı' gibi dizilerde rol alan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Melisa Sözen, bir kozmetik firmasının reklam yüzü oldu. Önceki gün Feriye Palace'ta gerçekleştilen lansmanda objektiflere yansıyan oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Çok içime sinen bir anlaşma oldu" diyen Sözen, 'Evde güzellik sırrı formülleriniz var mı?' sorusuna; ‘"Benim değil ama anneannemin var. Bal ile yoğurdu karıştırarak kullandı ve cildi gerçekten inanılmaz" şeklinde yanıt verdi.

'ALYA' KARAKTERİ HAKKINDA KONUŞTU

36 yaşındaki Melisa Sözen, "Geçtiğimiz aylarda ekranlara veda eden 'Kırmızı Oda' dizisinin ilk sezonunda canlandırdığınız 'Alya' karakteri çok konuşuldu" sözlerine yanıt verdi.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Oyuncu, "Benim için çok güzel bir proje oldu. Hikayeyi anlatabildiğim için çok mutlu oldum. Birilerinin kalbine değebildiysem, farkındalık yaratabildiysek ne mutlu. O proje de bunu amaçlıyordu. Benim hayatım boyunca unutamayacağım deneyimlerden biri oldu’" dedi.

"ANLATILAN HİKAYENİN PARÇASI OLMAK İSTİYOR MUYUM?"

Basın mensuplarının "Oynamam dediğiniz rol var mı?" sorusunu da cevaplayan Sözen, "Onu oynamam bunu oynamamdan ziyade, anlatılan hikayenin bir parçası olmak istiyor muyum? Hikayede doğru anlatılıyor mu? İzleyecek insanlara doğru aktarılacak mı? Asıl kıstas benim için bu oluyor" ifadelerini kullandı.

"EŞİTSİZLİK HAYATIN HER ALANINDA"

Ünlü isim, "'Erkekler, kadın oyunculardan fazla ücret alıyor' konusu çok konuşuldu" sorusuna ise, "Maalesef bu eşitsizlik hayatın her alanında olduğu gibi bizim sektörümüzde de geçerli kadın erkek arasında. Ama hepimiz bunun için elimizden gelen savaşı veriyoruz. İnanıyorum ki yapımcılar ve kanalların bu konudaki tutumlarında doğru yolu bulacağız’’ şeklinde cevap verdi.

