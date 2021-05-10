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Melisa Sözen'in yeni dizisi belli oldu!

10.05.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak "Kırmızı Oda" dizisinde Alya karakteriyle seyirci karşısına çıkan Melisa Sözen'in yeni projesi belli oldu.

Melisa Sözen'in yeni dizisi belli oldu!

Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Melisa Sözen'in yeni projesi belli oldu.

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ANNE VE KIZIN TRAVMATİK HİKAYESİ ANLATILACAK

Son olarak Binnur Kaya'nın başrolünü paylaştığı "Kırmızı Oda" dizisinde Alya karakterine can veren Melisa Sözen "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" dizisinde rol alacak.

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Sözen 1441 Productions'un Netflix için çekeceği ünlü yazar Perihan Mağden'in "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" adlı kitap uyarlamasında başrol oynayacak. Hazırlıkları süren diziyi Ertan Kurtulan yazıyor.
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Bir anne kızın travmatik hikâyesini anlatacak dizinin yönetmen koltuğunda ise Ceylan Özgün Özçelik oturacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Melisa Sözen
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