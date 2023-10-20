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Melissa Vargas'ın yeni adresi Türk taraftarları bir hayli üzdü...

20.10.2023 23:13 | Son Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol formasıyla harikalar yaratan Melissa Vargas, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a transfer oldu ve Fenerbahçe'den ayrıldı.

Ülkemizde Fenerbahçe'de oynayan ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın değişilmez oyuncusu Melissa Vargas Türkiye'den ayrıldı. Melissa Vargas'ın, Çin'e transfer olduğu açıklandı.

2025/2026 SEZONU SONUNA KADAR...

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Melissa Vargas'ın yıllardır çalıştığı menajerlik şirketi yaptığı açıklamada, "Melissa Vargas 2025/2026 sezonu sonuna kadar oynayacağı Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a transfer oldu." ifadelerini kullandı.

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

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İmzayı attıktan sonra konuşan Melissa Vargas, "Herkesin böyle iyi ve yardımsever olduğu bir takımda oynamaktan ve burada olmaktan mutluyum. Tianjin’e her geri dönüşümde mutluluk hissediyorum. Bu kez de şampiyonluğu tekrar kazanmak için çok çalışmaya devam edeceğim" dedi. Melissa Vargas'ın Türkiye'den ayrılması taraftarları bir hayli üzdü.

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