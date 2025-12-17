Meloni dünya liderlerinden gelen hediyeleri satışa çıkarıyor! Toplam değeri dudak uçuklattı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dünya liderlerinden aldığı hediyeleri hayır amacıyla satışa çıkarıyor. Yaklaşık 270 parça ürün listede yer alıyor. Hediyelerin toplam değerinin 800 bin euro (yaklaşık 40 milyon TL) civarında olduğu tahmin ediliyor.
Hediyeler, Roma merkezli Bertolami Fine Art Müzayede Evi aracılığıyla satışa sunulacak. Müzayedenin tarihi ise henüz açıklanmadı.hediyeler arasında şunlar bulunuyor:
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan 46. doğum günü hediyesi atkı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den gelen geleneksel Kerala elbisesi
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'den mücevher kutusu
Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban'dan porselen çay takımı
ABD eski Başkanı Joe Biden'dan seramik kase
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den tablet
Libya ve Arap ülkelerinden alınan 15 adet halı
Suudi-İtalyan İş Konseyi direktörü Kamel Al-Munajjed'den mavi piton derisi ayakkabılar
Arjantin Cumhurbaşkanı Milei'den heykel
