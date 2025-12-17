Meloni dünya liderlerinden gelen hediyeleri satışa çıkarıyor! Toplam değeri dudak uçuklattı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, dünya liderlerinden aldığı hediyeleri hayır amacıyla satışa çıkarıyor. Yaklaşık 270 parça ürün listede yer alıyor. Hediyelerin toplam değerinin 800 bin euro (yaklaşık 40 milyon TL) civarında olduğu tahmin ediliyor.

ATKIDAN HEYKELE BİRÇOK HEDİYE VAR

Hediyeler, Roma merkezli Bertolami Fine Art Müzayede Evi aracılığıyla satışa sunulacak. Müzayedenin tarihi ise henüz açıklanmadı.hediyeler arasında şunlar bulunuyor:

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan 46. doğum günü hediyesi atkı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den gelen geleneksel Kerala elbisesi

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'den mücevher kutusu

Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban'dan porselen çay takımı

ABD eski Başkanı Joe Biden'dan seramik kase

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den tablet

Libya ve Arap ülkelerinden alınan 15 adet halı

Suudi-İtalyan İş Konseyi direktörü Kamel Al-Munajjed'den mavi piton derisi ayakkabılar

Arjantin Cumhurbaşkanı Milei'den heykel