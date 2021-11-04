Meltem Cumbul, Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara dönüyor!

Uzun süredir dizilerde rol almayan Meltem Cumbul, başrolünde Binnur Kaya'nın oynadığı Kırımızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM yapım şirketinin TV8 için çektiği Kırmızı Oda dizisine, 7 yıldır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Meltem Cumbul dahil oldu.

YENİ BÖLÜMDE SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Bir dönem Oyuncular Sendikası’nın da başkanlığını yapan ödüllü oyuncu Meltem Cumbul, eğitmenlik yapıyor ve genç yeteneklere mesleğinin inceliklerini öğretiyordu.

Gelen birçok teklifi reddeden Cumbul, Kırmızı Oda'ya 'evet' dedi ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde oynamayı kabul etti.

Gelen haberlere göre Cumbul dizide bu hafta sürpriz bir sahne ile seyirci karşısına çıkacak.



