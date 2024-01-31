MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Meltem Cumbul o dizi için Türkiye'ye geri dönmüştü... Dizi hakkında bomba iddia! Kadro kurulamayınca...

Meltem Cumbul o dizi için Türkiye'ye geri dönmüştü... Dizi hakkında bomba iddia! Kadro kurulamayınca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 13:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olan Yılan Hikayesi dizisinde hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu Meltem Cumbul uzun zamandır Amerika’da yaşıyordu. Cumbul, Mahsun Kırmızıgül’ün heyecanla beklenen yeni dizisi için Türkiye'ye dönmüştü. Ancak dizi hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Meltem Cumbul o dizi için Türkiye'ye geri dönmüştü... Dizi hakkında bomba iddia! Kadro kurulamayınca...

Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, YılanHikayes i, Biz Size Aşık Olduk, Gurbet Kadını, Aşk Yakar ve Muhteşem Yüzyıl gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Meltem Cumbul bir süredir Amerika'da yaşıyordu.

Uzun zamandır herhangi bir projede de yer almayan Cumbul, Mahsun Kırmızıgül’ün heyecanla beklenen yeni dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştü.

meltem

Mahsun Kırmızıgül’ün uzun bir zaman sonra ekrana döneceği dizinin çekimlerinin ocak sonunda başlaması planlanıyordu. Halil Ergün ve Meltem Cumbul gibi usta isimlerle anlaşılan dizi hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

halil ergün

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, Kanal D’de yayınlanacak olan dizinin başrolleri konusunda istediği oyuncu kadrosunu şimdilik kuramayınca diziyi yeni sezona erteledi.

mahsun

İlk bölümlerini Mahsun Kırmızıgül’ün yöneteceği dizinin çekimleri temmuz ayına ertelendi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki değişim dikkat çekti! Yorum yağdıYüzündeki değişim dikkat çekti! Yorum yağdı
Tarzının bedeli dudak uçuklattı! Pantolonunun fiyatı... Tarzının bedeli dudak uçuklattı! Pantolonunun fiyatı...
Survivor'da cinsellik ve sigara detayı! Anlattıkları gündem olduSurvivor'da cinsellik ve sigara detayı! Anlattıkları gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül Meltem Cumbul Oyuncu ünlü oyuncu ele istedi
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

Şimdiden herkesin gözü Ocak 2024 enflasyonunda!

Şimdiden herkesin gözü Ocak 2024 enflasyonunda!

Survivor'da cinsellik ve sigara detayı! Anlattıkları gündem oldu

Survivor'da cinsellik ve sigara detayı! Anlattıkları gündem oldu

Akşener'den "AK Parti'yle ittifak" iddiası!

Akşener'den "AK Parti'yle ittifak" iddiası!

YSK’dan kura çekimi ile ilgili iddialar sonrası açıklama

YSK’dan kura çekimi ile ilgili iddialar sonrası açıklama

'Noniş' ve nonoş' ifadeleriyle başladı! AYM kararı Resmi Gazete'de

'Noniş' ve nonoş' ifadeleriyle başladı! AYM kararı Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.