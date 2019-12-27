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Meltem Miraloğlu şimdi de evden kaçtı! '1 haftadır kayıp'

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Hayat Devam Ediyor dizisindeki çocuk gelin rolüyle herkesi ekrana kitleyen Meltem Miraloğlu'nun gizlice kendinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenmesi gündem olmuştu. Pek çok iddiayla gündeme gelen Meltem Miraloğlu'nun şimdi de evden kaçtığı konuşuluyor.

Meltem Miraloğlu şimdi de evden kaçtı! '1 haftadır kayıp'

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı eşi Patrick ile birlikte yaşadığı Amerika'nın Illinois eyaletindeki evinden 'Chicago'da yaşayan teyzeme gideceğim' diyerek kaçtı.

İddiaya göre Meltem Miraloğlu kocasına yalan söyleyerek; "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım" dedi.

Patrick buna inanmayarak Meltem Miraloğlu'na bir sözleşme imzalattı ve Chicago'ya götürmeyi teklif etti. Fakat Miraloğlu bu teklifi kabul etmedi, taksiye binerek evden kaçtı.

ONUR AKAY DA YAZDI!

Kendi internet sitesinde, “Çocuk Gelin ‘Kaçak Gelin’ Oldu!” başlıklı bir yazı yazan Onur Akay da yazısında “Meltem Miraloğlu, şimdi ise bir plan yaparak 80 yaşındaki eşi Patrick’in, Amerika’nın Illinois Eyaleti’nde bulunan evinden kaçtı ve 1 haftadır kayıp! Meltem, dedeye bir yalan söyleyerek ortadan kayboldu! Meltem Miraloğlu, eşi Patrick’e, Illinois Eyaleti’ne bağlı Şikago şehrinde teyzesinin olduğunu, teyzesinin yanına gideceğini, oradan da teyzesi ile Türkiye’ye gidip burnunu yaptıracağını söylemiş. Ancak Türkiye’ye gideceğim diyen Meltem’e güvenmeyen Patrick, Meltem gitmeden evlilik sözleşmesi imzalatmış ve birbirlerinden hiçbir şey istemediklerine dair imza atmışlar. Patrick daha sonra seni Şikago’ya ben bırakacağım demiş ama Meltem kabul etmemiş, taksiyle evden ayrılmış ve gidiş o gidiş. Bir daha Meltem’den haber alınamamış. Telefonla bile eşine ulaşamayan Patrick, en yakın arkadaşları ile üzgün bir şekilde dertleşip, Meltem’in evden kaçtığını söyleyince olay ortaya çıktı ve o bölgede dilden dile dolaşınca bana kadar geldi” ifadelerini kullandı.

1 HAFTADIR KAYIP!

Onur Akay şöyle devam etti:

“Şikago’da Meltem’in teyzesi kesinlikle yok. Çünkü Meltem’e, eşi ile tanışmadan önce yazarımız Ülkü Gözen Stewart’ın eşi Oğuz Safoğlu Stewart, Şikago’da iş bulmuştu ve Meltem o işe gitmemişti ve teyzesi olduğundan da hiç bahsetmemişti. Zaten yakınlarda teyzesi olsaydı, Meltem bizim yazarımızın evinde 1 ay kalmazdı sanırım. Yazarımızla komşu olan Patrick, şimdilerde Stewart ailesinin evinin etrafında bile araştırma yapıyormuş ve acaba Meltem oraya mı döndü diye eşini arıyormuş. Meltem 1 haftadır kayıp ve nerede hiç kimse bilmiyor. Amerika’da mı, Türkiye’ye mi geldi? Evet, çocuk gelin şimdi ise kaçak gelin oldu!”

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kız diyar bakırda bir ağayla evlenseydi kıyamet kopmuştu bu laik kesim ortalığı ayağa kaldırmıştı ama amerikalı olunca sorun yok onlar için ha metres gibi yaşarsanda sorun yok
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