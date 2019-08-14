Membu suyu birçok hastalığa iyi geliyor

Bayat Mahallesi Muhtarı Hüseyin Öztürk, böbrek taşlarına iyi gelen suyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu şifalı suyu eskiden sığır çobanları buldu. Önceden bu su çukur halindeydi. Çoban büyük abdestini yapınca bu suyla taharetleniyor. Çobanda mayasıl (hemoroid) varmış. Çoban bu suyla yıkanıyor, ardından 1-2 saat sonra bir rahatlama görüyor. Rahatladıktan sonra bir daha yıkayınca daha da rahatlıyor. Sonra köyde bu suyun mayasıla iyi geldiğini söylüyor ve kulaktan kulağa bu suyun şifası yayılıyor. En sonunda köyümüzden birisi buraya bir çeşme yaptı. Çeşme yapıldıktan sonra böbrek taşlarına da iyi geldiği belirlendi. Bu suyla ilgili tahliller yapıldı. Bu su demiri eritiyor. Çeşme yapılırken demirden boru yaptılar, ama su demiri yardı. Onun için suyun deposu plastikten yapıldı. Plastik olmadığı zaman su demiri eritiyor. Bu su böbrek taşlarına, mayasıla, gözde kan oluşumuna, kaşıntıya çok faydalı ve iyi geliyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek bu sudan faydalananlar var, şifasını görenler var. Yaz gününde haftalarca suyun başında çadır kurup kalanlar var” diye konuştu.