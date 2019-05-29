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Meme ameliyatından sonra kaçınılması gereken 6 egzersiz

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 29.05.2019 07:53 | Son Güncelleme

Meme ameliyatı yaptırmayı planlıyorsanız altı haftalık bir iyileşme döneminin gerektiğini bilmelisiniz. Bu süre içerisinde spor salonlarından uzak kalmanız gerekeceğini unutmayın.

Meme ameliyatından sonra kaçınılması gereken 6 egzersiz

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu,meme ameliyatından sonra kaçınılması gereken egzersizler hakkında şu bilgileri verdi:

BARFİKS

Meme ameliyatı olduysanız, size kollarınızı en az iki hafta boyunca baş hizasından yukarı kaldırmamanız önerilecektir. 6 haftalık tam iyileşme periyodu tamamlandıktan sonra cerrahınız size normal faaliyetlerinize dönebileceğinizi söyler (fakat sizin için normal nedir?). İyileşme sürecinde üst bedene çok fazla baskı yapmak implantlara zarar verebilir, dönmelerine ya da katlanmalarına yol açabilir. Üst bedenin fazla çalıştırılması yatay yer değiştirme ya da implantın aşağı kayması ve memenin üst bölümünün sönmesine yol açan aşağı düşme riskini artırır.

KÜREK

Kürek çekme üst bedenin yoğun olarak çalışmasını gerektirir. İyileşme döneminde iyi bir şekilde dinlendirilmesi gereken göğüs bölgesinin korunması burada söz konusudur. Kürek çekmek özellikle ameliyattan sonraki ilk bir ya da iki haftada kesi yerlerini etkiler ya da implantın yer değiştirmesi riskini artırır. Kürek çekme eylemi, iyileşmiş memelerle rahat ve mutlu hissedene kadar uzak durulması gereken hareketlerden biridir.

İTME

Göğüs kasları hemen göğsün üzerinde yer alır ve etrafındaki bölge yüksek acı hissedecektir. Bu kasları çalıştırmak fazladan gerilim ve sıkılık meydana getirecektir. Shoulder pressten tamamen kaçınmanızı değil, meme ameliyatından sonra fazladan dikkatli olmanızı öneriyoruz. Eğer acı duyarsanız hemen bırakın.

PLANK

Meme ameliyatı olduktan sonra memelerinizin desteklenmiş olarak kalmasını isteyeceksiniz. Yüzüstü yapılan plank hareketi memelerin yerçekimi etkisi ile göğüsten uzaklaşmasına bu da rahatsızlık ve zorlamaya yol açar. Ayrıca plank yapmaya çalışırken yeni memelerin üstüne düşme tehlikesi de vardır.

SALLANMA

Battle ropes, yara ya da implantları sarsacak hareketler içermektedir. Battle ropes, kettlebells ve medicine balls gibi sallanma ve kırbaçlama gerektiren hareketlerden memeler gerektiği gibi iyileşene dek kaçınmak gerekir.

ELİPTİK BİSİKLET

Düşük etkili de olsa eliptik bisiklet kullanmak göğüste sallanma hareketine yol açabilir (her tür kardiyo hareketi gibi). İyileştikten sonra eliptik bisiklet kullanmayı planlıyorsanız ameliyat sonrası destek sutyeni ya da sporcu sutyeni giymenizin önemini vurgulamak gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
meme ameliyatı sağlık spor

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