Meme ameliyatından sonra kaçınılması gereken 6 egzersiz

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu,meme ameliyatından sonra kaçınılması gereken egzersizler hakkında şu bilgileri verdi:

BARFİKS

Meme ameliyatı olduysanız, size kollarınızı en az iki hafta boyunca baş hizasından yukarı kaldırmamanız önerilecektir. 6 haftalık tam iyileşme periyodu tamamlandıktan sonra cerrahınız size normal faaliyetlerinize dönebileceğinizi söyler (fakat sizin için normal nedir?). İyileşme sürecinde üst bedene çok fazla baskı yapmak implantlara zarar verebilir, dönmelerine ya da katlanmalarına yol açabilir. Üst bedenin fazla çalıştırılması yatay yer değiştirme ya da implantın aşağı kayması ve memenin üst bölümünün sönmesine yol açan aşağı düşme riskini artırır.

KÜREK

Kürek çekme üst bedenin yoğun olarak çalışmasını gerektirir. İyileşme döneminde iyi bir şekilde dinlendirilmesi gereken göğüs bölgesinin korunması burada söz konusudur. Kürek çekmek özellikle ameliyattan sonraki ilk bir ya da iki haftada kesi yerlerini etkiler ya da implantın yer değiştirmesi riskini artırır. Kürek çekme eylemi, iyileşmiş memelerle rahat ve mutlu hissedene kadar uzak durulması gereken hareketlerden biridir.