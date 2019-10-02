Meme büyütme estetiği cerrahisi

Göğüs büyütme, memeleri büyütmek ve şeklini geliştirmek için yapılan bir ameliyattır. Göğüs büyütme sırasında, cerrah meme içine bir implant yerleştirir. Bir implant silikon jel ya da tuzlu su ile doldurulmuş yumuşak bir silikon kabuktur.

İmplantı yerleştirmek için, cerrah memenin alt kısmında, koltuk altlarında ya da areolanın (areola nipel çevresindeki renkli alan) alt kenarında bir kesik (insizyon) yapar. Cerrah, implantı dikkatli bir şekilde doğru şekle ve pozisyona ayarlar. Daha sonra insizyon dikişlerle kapatılır. İmplant, meme dokusunun altına ya da göğsün altındaki göğüs kasının altına yerleştirilebilir. Meme büyütme operasyonu mutlaka tam teşekküllü bir hastanenin ameliyathanesinde yapılır. Ameliyat sırasında problem yaşanmadığı sürece hastanede bir gece kalmanıza gerek yoktur. Muhtemelen ameliyat sırasında uyumak için genel anestezi yani ilaç alacaksınız. Ya da uyanık olabilir ve bölgeyi uyuşturan lokal anestezi ya da epidural ilaç alabilirsiniz. MEME İMPLANTI GÜVENLİĞİ HAKKINDA SIK SORULANLAR

Yeni silikon implantlar, sıvı yerine jel içerirler. Bu tip implantlar delinir ya da kesilirse sızıntı yapmaz. Araştırmalar, hem salin hem de silikon dolgulu göğüs implantlarının güvenli gibi göründüğünü bildirmektedir. MEME ESTETİĞİ AMELİYATI SONRASI NE BEKLENMELİDİR? Kesikler üzerinde gazlı bez olacak. Göğüsleriniz elastik bir bandajla sarılacak ya da özel bir sutyenle desteklenecektir. Dikişler 7 ila 10 gün içinde çıkarılabilir. Ameliyattan birkaç gün sonra göğüslerinizde şişlik, morarma ve ağrı olabilir. Bazı kadınlarda, ameliyattan hemen sonra meme uçlarında yanma hissi oluşur. Şişlik ve morarma birkaç hafta sürebilir. Günde 24 saat bir destek sutyeninin giyilmesi, göğüsleriniz iyileşirken şişliğin azaltılmasına yardımcı olabilir. Doktorunuz olası ağrıya yardımcı olmak için size ağrı kesici verebilir. Muhtemelen normal aktivitelerinizin çoğuna birkaç gün içinde dönebileceksiniz. Doktorunuz güvenli olduğunu söyleyene kadar ağır kaldırma ve yorucu egzersizden kaçınmanız gerekir. Meme büyütme ameliyatından sonra dikişleriniz olacak. Ancak genellikle meme ya da koltukaltının altındaki kırışıklık gibi kolayca görülmeyen bölgelerde bulunurlar. Yaralar genellikle birkaç ay sonra kaybolur.