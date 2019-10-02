Meme büyütme estetiği cerrahisi

Göğüs büyütme, memeleri büyütmek ve şeklini geliştirmek için yapılan bir ameliyattır. Göğüs büyütme sırasında, cerrah meme içine bir implant yerleştirir. Bir implant silikon jel ya da tuzlu su ile doldurulmuş yumuşak bir silikon kabuktur.
İmplantı yerleştirmek için, cerrah memenin alt kısmında, koltuk altlarında ya da areolanın (areola nipel çevresindeki renkli alan) alt kenarında bir kesik (insizyon) yapar. Cerrah, implantı dikkatli bir şekilde doğru şekle ve pozisyona ayarlar. Daha sonra insizyon dikişlerle kapatılır.
İmplant, meme dokusunun altına ya da göğsün altındaki göğüs kasının altına yerleştirilebilir. Meme büyütme operasyonu mutlaka tam teşekküllü bir hastanenin ameliyathanesinde yapılır. Ameliyat sırasında problem yaşanmadığı sürece hastanede bir gece kalmanıza gerek yoktur. Muhtemelen ameliyat sırasında uyumak için genel anestezi yani ilaç alacaksınız. Ya da uyanık olabilir ve bölgeyi uyuşturan lokal anestezi ya da epidural ilaç alabilirsiniz.
MEME İMPLANTI GÜVENLİĞİ HAKKINDA SIK SORULANLAR
Yeni silikon implantlar, sıvı yerine jel içerirler. Bu tip implantlar delinir ya da kesilirse sızıntı yapmaz. Araştırmalar, hem salin hem de silikon dolgulu göğüs implantlarının güvenli gibi göründüğünü bildirmektedir.
MEME ESTETİĞİ AMELİYATI SONRASI NE BEKLENMELİDİR?
Kesikler üzerinde gazlı bez olacak. Göğüsleriniz elastik bir bandajla sarılacak ya da özel bir sutyenle desteklenecektir. Dikişler 7 ila 10 gün içinde çıkarılabilir.
Ameliyattan birkaç gün sonra göğüslerinizde şişlik, morarma ve ağrı olabilir. Bazı kadınlarda, ameliyattan hemen sonra meme uçlarında yanma hissi oluşur. Şişlik ve morarma birkaç hafta sürebilir.
Günde 24 saat bir destek sutyeninin giyilmesi, göğüsleriniz iyileşirken şişliğin azaltılmasına yardımcı olabilir. Doktorunuz olası ağrıya yardımcı olmak için size ağrı kesici verebilir.
Muhtemelen normal aktivitelerinizin çoğuna birkaç gün içinde dönebileceksiniz. Doktorunuz güvenli olduğunu söyleyene kadar ağır kaldırma ve yorucu egzersizden kaçınmanız gerekir.
Meme büyütme ameliyatından sonra dikişleriniz olacak. Ancak genellikle meme ya da koltukaltının altındaki kırışıklık gibi kolayca görülmeyen bölgelerde bulunurlar. Yaralar genellikle birkaç ay sonra kaybolur.
MEME BÜYÜTME ESTETİĞİ NEDEN YAPILIR?
Bu ameliyat, memeleri büyütmek ve şekillerini geliştirmek için yapılır. Meme büyütme estetiği olmaya karar verme sebepleri:
Göğüslerin çok küçük olduğunu düşünüyorsan. Çok küçük ya da çok büyük olma durumu kişisel bir fikirdir. Memelerinizin büyüklüğünden memnunsanız, çok küçük değil demektir.
Hamilelikten ya da çok fazla kilo verdikten sonra göğüslerin büyüklüğü azalıp şekli bozulduysa.
Göğüsleri simetrik hale getirmek için. Birçok kadında, bir meme diğerinden daha büyük olabilir.
MEME BÜYÜTME ESTETİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Meme büyütme ameliyatı, göğüslerinizin boyut ve şekil bakımından daha iyi ve daha simetrik olmasına yardımcı olabilir.
Meme implantları olan çoğu kadın sonuçtan memnun kalır. Ameliyattan ne beklediğiniz konusunda gerçekçi iseniz sonuçlardan memnun kalacaksınız. Cerrahınız size 3D tasarım cihazları ile operasyon sonrası nasıl bir göğüs boyutuna ve şekline sahip olacağınızı gösterebilir. Bu sayede meme şekline ve boyutuna kendi görüntüleriniz üzerinden karar verebilirsiniz.
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