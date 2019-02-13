Meme dikleştirme mi, implant mı yaptırmalıyım?

Hastanın meme durumu ve estetik operasyondan beklentisi dikkate alınarak, hangisinin yapılması gerektiğine karar verilebileceğini belirten Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, bu konuda şu bilgileri verdi:

MEME DİKLEŞTİRME NE ZAMAN GEREKLİDİR?

Yaşa bağlı etkenler nedeniyle meme derisi elastik yapısını kaybetme eğilimindedir. Gebelik de pek çok kadında memelerin sarkmasında rol oynar. Özellikle memeler ağır ise derideki gevşemeye bağlı olarak ciddi bir şekilde sarkma görülebilir. Bu da meme biçiminde bozulmaya, memenin daha yaşlı, göze hoş görünmeyen bir hal almasına yol açar. Ağırlıkla sarkan memenin ucu da aşağı doğru bakmaya başlar.

Bu durum, meme kaldırma plastik cerrahisi ile düzeltilebilir. Pek çok kadın memelerdeki bu gevşemenin meme implantı ile düzeltilebileceğini düşünür, fakat implantlar bu durumda sadece önemsiz bir değişiklik yapacaktır.

MEME DİKLEŞTİRME

•Sarkmış memeleri toparlar

•Memelerin toparlanmasını ve sıkılaşmasını sağlar

•Geniş meme başı çevresi ve meme ucunu düzeltir

•Meme başının çevresindeki koyu renkli derinin konumunu düzeltir

•İşlem süresi yaklaşık iki saattir

•İyileşme süresi 1 – 2 haftadır