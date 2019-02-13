Meme dikleştirme mi, implant mı yaptırmalıyım?

Hastanın meme durumu ve estetik operasyondan beklentisi dikkate alınarak, hangisinin yapılması gerektiğine karar verilebileceğini belirten Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, bu konuda şu bilgileri verdi:
MEME DİKLEŞTİRME NE ZAMAN GEREKLİDİR?
Yaşa bağlı etkenler nedeniyle meme derisi elastik yapısını kaybetme eğilimindedir. Gebelik de pek çok kadında memelerin sarkmasında rol oynar. Özellikle memeler ağır ise derideki gevşemeye bağlı olarak ciddi bir şekilde sarkma görülebilir. Bu da meme biçiminde bozulmaya, memenin daha yaşlı, göze hoş görünmeyen bir hal almasına yol açar. Ağırlıkla sarkan memenin ucu da aşağı doğru bakmaya başlar.
Bu durum, meme kaldırma plastik cerrahisi ile düzeltilebilir. Pek çok kadın memelerdeki bu gevşemenin meme implantı ile düzeltilebileceğini düşünür, fakat implantlar bu durumda sadece önemsiz bir değişiklik yapacaktır.
MEME DİKLEŞTİRME
•Sarkmış memeleri toparlar
•Memelerin toparlanmasını ve sıkılaşmasını sağlar
•Geniş meme başı çevresi ve meme ucunu düzeltir
•Meme başının çevresindeki koyu renkli derinin konumunu düzeltir
•İşlem süresi yaklaşık iki saattir
•İyileşme süresi 1 – 2 haftadır
MEME İMPLANTI NE ZAMAN GEREKLİDİR?
Meme dikleştirme kozmetik gerekçelerle yapılmakta iken, meme implantları bazı vakalarda memenin yeniden şekillendirilmesi işleminin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Meme implantı cerrahisi, vücutlarına daha uygun ölçüde memelere sahip olmak isteyen kadınlar için uygundur.
MEME İMPLANTI (Meme Büyütme olarak da bilinir)
•Silikon ya da salin implantlar kullanılır
•Meme hacmini artırır
•Meme kontürünü düzeltir
•Memelerin hissiyatını düzeltir
•İşlem yaklaşık 1 saat sürer
•İyileşme süresi 1 – 2 haftadır
MEME KALDIRMA İLE BİRLİKTE MEME İMPLANTI NE ZAMAN GEREKLİDİR?
Çeşitli vakalarda daha etkili bir sonuç elde etmek ve hastanın estetik ihtiyacını karşılamak üzere meme implantı ile birlikte meme kaldırma işlemi önerilebilir.
Meme kaldırma ile birlikte büyütme işlemi aşağıdaki durumlarda önerilmektedir:
•Derideki aşırı gevşemeye bağlı ciddi sarkmalarda
•Meme hacminde azalma olduğunda ya da hasta daha cazip görünüm için meme ölçüsünü büyütmek istediğinde
•Meme büyütmeye ek olarak hasta memenin daha belirgin ve yuvarlak olmasını istediğinde.
Memelerin daha dolgun ve daha yukarıda olmasını isteyen kadınlarda genellikle meme implantı ameliyatı gerekmektedir. Sıkı ve büyük; daha yukarıda memeler, iki işlemin birlikte yapılması ile mümkündür.
MEME DİKLEŞTİRME + MEME İMPLANTI
•Yaşlanma, annelik ve kilo kaybı nedeniyle ortaya çıkan biçim bozukluklarını düzeltir
•Daha genç bir görünüm kazandırır
•Özgüveni artırır
•Ameliyat ve iyileşme süresini azaltır
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